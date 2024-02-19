18.02.2024, 09:37 54741
В Караганде произошел взрыв в жилом доме Дополнено
Фото: МЧС РК
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Караганда. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В 03.30 в Караганде произошел взрыв в жилом доме, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Произошел разрыв парового котла отопления с последующим разрушением строительных конструкций жилого дома на двух хозяев.
До прибытия противопожарной службы из квартиры № 2 самостоятельно вышли 5 человек, из них 2 ребенка.
Силами ДЧС из-под завала извлечен мужчина и передан бригаде скорой медицинской помощи.
Дополнено 18.02.2024, 10.47
Под завалами были обнаружены два пятилитровых газовых баллона, один из которых находится в взрывном состоянии. Это примерно подтверждает предположение о взрыве газа. Работы продолжаются.
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18.02.2024, 17:13 35691
Женщина погибла в результате пожара в Астане
Причина пожара устанавливается
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Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В воскресенье, 18 февраля, в Астане в 15.48 в микрорайоне Акбулак-3 в квартире на четвертом этаже произошел пожар на предварительной площади 20 кв. м, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Пожар ликвидирован в 16.26. В квартире обнаружено тело женщины. На месте работали 13 человек личного состава и три единицы техники ДЧС. Причина пожара устанавливается.
18.02.2024, 12:32 47386
В Алматы произошел пожар в караоке
Причина пожара устанавливается
Фото: МЧС РК
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Алматы. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 17 февраля в 9.56 пожарные выехали на горение кровли двухэтажного здания караоке, где произошло обрушение конструкций мансарды, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Людей не обнаружено. Не допущено распространение огня на первый и второй этаж развлекательного центра и соседние здания. До прибытия пожарных администрация объекта эвакуировала троих человек
Пожар локализован в 10.43, ликвидирован в 10.49 на площади 250 кв. м. Причина пожара устанавливается.
17.02.2024, 19:24 90931
Пожар произошел в детском саду Семея
Открытым огнем горел второй этаж
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Семей. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В детском саду на улице Павлова в Семее произошел сильный пожар.
Сообщение о возгорании поступило на пульт "101" ДЧС области Абай в 17.37.
По прибытии было установлено, что открытым пламенем горит 2-й этаж детского сада", - сообщили в ДЧС.
Пожар локализован в 18.05, ликвидирован в 18.32.
Предварительная площадь и причина возгорания устанавливаются.
В тушении огня были задействованы 37 человек личного состава и 9 единиц техники.
Напомним, сегодня в Алматы произошел крупный пожар на складе в районе барахолки. Общая площадь пожара составила 2 тыс. 300 кв. м. Возгорание тушили более 120 пожарных в течение 6 часов.
17.02.2024, 16:32 95676
Пожар на барахолке в Алматы ликвидирован
Фото: ДЧС Алматы
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Алматы. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Пожар на барахолке в Алматы ликвидирован в 14.58. Огонь тушили по повышенному рангу.
Общая площадь пожара составила 2 тыс. 300 кв. м, сообщает ДЧС Алматы.
Создалась угроза перехода огня на близстоящий гостиничный комплекс", - рассказали в департаменте.
Препятствия пожарным создавали припаркованные рядом автомобили, сам склад пришлось обесточить. Также на месте пожара взрывались аэрозольные газовые баллончики и лакокрасочные изделия, создалась угроза обрушения конструкций.
С объекта было эвакуировано 7 газовых баллонов: 5 по 50 литров и 2 по 25 литров", - говорится в информации.
Пожар локализован в 12.28, ликвидирован в 14.58.
Огнеборцы не допустили распространения огня на гостиницу "Ильнарус" с кафе и автомойкой, а также соседние склады с товарами, автомобили и трансформаторную подстанцию.
На месте пожара работали более 120 человек, 32 единицы техники, в том числе силы и средства "Алматы су".
Жертв и пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается, проводится разборка и пролив конструкций, на месте происшествия работают дознаватели", - сообщили в ведомстве.
Напомним, крупный пожар в микрорайоне Кокмайса начался сегодня утром. Загорелся один из складов с товарами. Тушение огня осложнялось тем, что на складе было много горючих материалов и газовых баллонов.
17.02.2024, 15:57 96196
В аэропортах Астаны и Алматы продолжаются задержки рейсов
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Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Международный аэропорт Алматы и группа компаний Air Astana сообщают, что предпринимают все усилия для восстановления расписания полетов.
16 февраля ряд рейсов был задержан в связи со сложными метеоусловиями в аэропорту Алматы. В этот день из-за ливневого снега для бесперебойной очистки взлетно-посадочной полосы и противообледенительной обработки самолетов потребовалось дополнительное время. Ситуация повлияла и на прилет самолетов. Некоторые самолеты после приземления оставались на рулежной дорожке, так как все стоянки были заняты задержанными утренними и дневными рейсами международных и отечественных авиакомпаний", - говорится в информации авиакомпании.
В аэропорту Алматы сегодня задержки рейсов продолжились по цепной реакции из-за значительного увеличения суточного плана прилетов и вылетов воздушных судов.
Из-за форс-мажорных обстоятельств возникла дополнительная нагрузка на технику, трапы, автобусы, багажные транспортиры, что в свою очередь привело к несвоевременной выгрузке багажа", - отмечают в авиакомпании.
Вице-президент по наземному обслуживанию авиакомпании Air Astana Александр Небога заявил, что в данный момент службы авиакомпаний Air Astana, FlyArystan и аэропорта работают в усиленном режиме, чтобы восстановить расписание в ближайшее время.
Пассажирам задержанных рейсов предоставлено питание и напитки. Более 70 пассажиров в Алматы и 90 пассажиров в Астане разместили в гостиницах. Были привлечены дополнительные сотрудники для приема звонков в сall сentre. Мы понимаем, что задержка рейсов приносит неудобства пассажирам, однако погодные условия могут серьезно повлиять на расписание авиакомпаний, так как наш приоритет - это безопасность", - рассказал Небога.
Горячая линия по вопросам задержек рейсов: +7 7272 44 44 78
Напомним, этой ночью в аэропорту Алматы застряли порядка 750 пассажиров. Они не могли вылететь из-за погодных условий: плохой видимости, сильного снегопада и обледенения.
Непогода также стала причиной ограничения движения на 16 автодорогах республиканского значения в 9 регионах страны.
17.02.2024, 11:03 110641
Крупный пожар тушат на складе в Алматы
Фото: ДЧС Алматы
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Алматы. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы горит склад в микрорайоне Кокмайса-27 Жетысуского района, пожарные работают по повышенному рангу, сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям города.
Загорелась кровля склада открытым пламенем, на тушение и защиту рядом расположенного административного здания введены пожарные стволы. Обстановка под контролем ДЧС при помощи камер видеонаблюдения и обнаружения задымлений и пожаров по городу", - сообщили в департаменте.
Там отметили, что на месте работают 70 человек личного состава и 18 единиц техники, развернут оперативный штаб.
Препятствие создает частная автотехника, службы взаимодействия обесточивают объект", - уточнили в ведомстве.
Дополнено 17.02.2024, 12.18
Тушение пожара осложняется наличием взрывоопасных предметов, сообщили в ДЧС Алматы.
В 11.31 из горящего склада эвакуирован 1 газовый баллон объемом 25 литров.
Между тем на складе много других газовых баллонов и аэрозольных баллончиков, а также лакокрасочных изделий.
На месте работают 104 человека и 29 единиц техники ДЧС.
Ранее, 14 февраля, в Алматы произошел крупный пожар в банном комплексе. А в конце января в Первомайской промышленной зоне в Алматинской области загорелись склады с полиэтиленовыми изделиями. Пожар стал причиной сильного задымления северной части города.
17.02.2024, 10:09 112121
Более 450 человек вызволили из снежного плена спасатели этой ночью
Фото: Depositphotos
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Семей. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Кокпектинском районе Абайской области из снежных заносов спасен 381 человек, из них 19 детей.
Специальную операцию по спасению людей провело МЧС, сообщает пресс-служба ведомства.
Спасатели проверили все машины, находящиеся в снежных заносах.
В заносах людей нет, все спасены и находятся в пунктах обогрева", - сообщил глава ДЧС области Абай Манарбек Шапагатов.
Работы по очистке автодороги и вызволению техники из снежных заносов продолжились сегодня утром.
Также 67 человек эвакуированы в области Жетісу, на автодороге Сарыозек - Коктал. Все люди доставлены в пункт обогрева.
Еще 11 человек, в том числе 7 детей, поздно ночью попали в снежный перемет неподалеку от села Карашилик в Маркакольском районе ВКО. Сотрудники ДЧС эвакуировали их и сопроводили до населенного пункта.
По данным "КазАвтоЖол", по состоянию на 09.30 17 февраля в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 16 автодорогах республиканского значения в 9 областях.
В связи с ограничениями на дорогах из-за непогоды вчера к казахстанцам обратился вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев.
Из-за понижения температуры воздуха до -35°C на 80 участках введены ограничения для дизельных автотранспортных средств во избежание замерзания топлива и воздушной системы грузового транспорта. Также причиной введения ограничительных мер на оставшихся 20 участках стали погодные условия в соседних областях, метель, ограничения видимости движения и угрозы схода лавин. В связи со сложной ситуацией на дорогах просим всех казахстанцев быть внимательными и обращать внимание на объявления по ограничениям движения", - сказал вице-министр, обращаясь к жителям страны.
По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в стране ожидается понижение температуры до -35, -40°C.
На дорогах республиканского значения ограничительные меры будут сохранены", - сообщил вице-министр.
Напомним, вчера из-за непогоды в 9 областях Казахстана ограничили движение транспорта на трассах. Также были отменены рейсы в аэропортах Алматы и Астаны. В алматинском аэропорту сотни пассажиров застряли ночью из-за задержек и отмены рейсов.
17.02.2024, 09:33 91336
Нападение на детей в Алматинской области: врачи рассказали о состоянии пострадавших
Фото: Depositphotos
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Конаев. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - О состоянии пострадавших от нападения изверга детей рассказали врачи центральной больницы Жамбылского района Алматинской области.
Один из детей направлен в областную детскую клиническую больницу с диагнозом черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, обширная ушибленная ссадина лица", - сообщает телеканал КТК со ссылкой на медиков.
По словам врача-хирурга Серика Оралова, третий мальчик, самый младший, получил тяжелую травму.
Скорее всего, был избит. Левая половина лица - обширная ушибленная ссадина", - рассказал врач.
Остальных детей отправили на амбулаторное лечение. С ними будет работать психолог.
Соседи пострадавших детей рассказали подробности происшествия.
Семья переехала в село полгода назад. Мать одна воспитывает четверых детей. Подозреваемым оказался 47-летний уроженец Туркестанской области, ранее судимый за изнасилование", - говорится в сюжете.
По словам соседей, пытавший детей изверг ранее был сожителем матери.
В момент нападения дети были дома одни. Предположительно, мужчина ударил 13-летнего подростка тупым предметом, среднему брату порезал губы ножом, а у младшего ребенка черепно-мозговая травма и сотрясение. Сильнейшим испугом отделалась 10-летняя девочка", - сообщает телеканал.
Поиски преступника продолжались всю ночь. На помощь полицейским пришли местные жители. Вчера он был задержан в своем доме.
В Казахстане регулярно происходят шокирующие случаи издевательства и насилия над детьми. В Алматы отчим до смерти избил четырехлетнего ребенка, а в Экибастузе мать убила семилетнюю дочь. В Шымкенте мать убила двоих детей и оставила их тела на съемной квартире. В 2023 году от семейно-бытового насилия в Казахстане погибло 69 женщин и 7 детей.
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Ваше мнение
В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?