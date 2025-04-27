26.04.2025, 19:50 6236

В Карагандинской области бойцы Нацгвардии спасли троих детей из горящего дома

Гвардейцы без колебаний вошли в горящее здание
В Карагандинской области бойцы Нацгвардии спасли троих детей из горящего дома
Фото: gov.kz
Караганда. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области бойцы Национальной гвардии спасли троих детей из горящего дома в поселке Долинка, сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Военнослужащие воинской части 6505 Национальной гвардии МВД РК - Асхат Байсеитов, Кыдырбай Ерлан, Вячеслав Кожахметов и Михаил Бубнов, направляясь на службу в поселок Долинка, заметили, что горит жилой дом. Экстренно прибыв на место происшествия, гвардейцы без колебаний вошли в горящее здание и вынесли оттуда троих детей", - заявили в пресс-службе.


Отмечается, что военнослужащие эвакуировали не только детей, но и вынесли из горящего дома 50-литровый газовый баллон.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники пожарной службы", - добавили в Нацгвардии.


Ранее в Алматы пожарные спасли восемь человек.
 
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Теги:КарагандадетиПожарСпасение

новости по теме

25.04.2025, 18:06 35836

В Астане два грузовика загорелись после столкновения: погиб один человек   

Проводится досудебное расследование
В Астане два грузовика загорелись после столкновения: погиб один человек
Фото: Depositphotos
Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Астане два грузовика загорелись после столкновения в районе КамАЗ-центра на улице Пушкина, сообщает пресс-служба столичного департамента полиции.

По предварительным данным, водитель автомашины Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с автомашиной Sinotruk. В результате оба транспортных средства загорелись. При тушении пожара в кабине автомобиля Mercedes обнаружено тело водителя. Он погиб на месте. Водитель второго грузовика не пострадал. Он успел покинуть кабину до возгорания, спрыгнув с транспорта", - проинформировали в пресс-службе.



Сообщается, что проводится досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее двое подростков погибли в результате аварии в ЗКО.
 
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Теги:ДТПГибельАстанаЧеловек
25.04.2025, 16:27 38011

Жителей одного из сел СКО эвакуируют из-за угрозы затопления  

В Петропавловске и Кызылжарском районе проходит третья волна паводка, все службы работают в усиленном режиме
Петропавловск. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Жителей села Тепличное Кызылжарского района Северо-Казахстанской области эвакуируют из-за паводков, сообщает акимат области.

Эвакуация проводится с 15.00 до 18.00 25 апреля. Для тех, кто нуждается в помощи, для перевозки будет организован подвоз людей и скорая помощь", - говорится в сообщении.


Для временного размещения людей заранее подготовлены эвакуационные пункты на базе средней школы 2 в селе Бесколь и в общежитии на улице Жумабаева, 142, в Петропавловске.

На месте работают сотрудники ЧС, местные исполнительные органы и другие экстренные службы. Убедительно просим сохранять спокойствие и строго следовать указаниям оперативных служб. Работы по укреплению дамбы в селе Тепличное продолжаются", - заявили в пресс-службе.


В акимате добавили, что в СКО ведется круглосуточный мониторинг паводковой ситуации.

В Петропавловске и Кызылжарском районе проходит третья волна паводка. В связи с этим ведется круглосуточный мониторинг уровня рек и состояния гидротехнических сооружений. Все службы работают в усиленном режиме. Ситуация находится на личном контроле акима СКО Гауеза Нурмухамбетова.

В селе Тепличное проводятся превентивные меры по укреплению защитного вала для обеспечения безопасности населенного пункта. Работы не прекращались даже ночью. Задействовано свыше 900 человек - это сотрудники МЧС, МВД, Национальной гвардии, а также представители местных исполнительных органов. Паводковая ситуация на особом контроле", - написал в Instagram глава региона.




Ранее в СКО ограничили въезд в поселок Заречный из-за перелива воды через дорогу.
 
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Теги:ПаводкиСКОЭвакуацияселоЖители
25.04.2025, 12:48 41716

Вертолет и взрыв напугали сельчан на западе Казахстана   

В полиции сообщили, что "события связаны с плановыми мероприятиями на огороженной территории военного полигона"
Вертолет и взрыв напугали сельчан на западе Казахстана
Уральск. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Вертолет и громкий взрыв напугали жителей села Хан Ордасы, расположенного в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области, передает корреспондент агентства.

В Сети распространилось видео, на которых запечатлен низко летящий вертолет и столб дыма.

В пресс-службе областного департамента полиции региона прокомментировали ситуацию.


В мессенджере WhatsApp распространились видео- и аудиозаписи о пролете вертолета и громких звуках в Бокейординском районе. Сообщаем, что указанные события связаны с плановыми мероприятиями на огороженной территории военного полигона, расположенного вдали от населенных пунктов. Угрозы для населения отсутствуют. Местными органами проводятся разъяснительные работы", - пояснили в ДП.


Ранее в аэропорту Алматы прошли антитеррористические учения.
 
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Теги:ЗКОВзрывРК
24.04.2025, 15:43 65591

Грузовые вагоны сошли с рельсов на станции в Жамбылской области

Жертв и пострадавших нет
Тараз. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На станции "Турксиб" в Жамбылской области с рельсов сошли грузовые вагоны, сообщили в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы".

По данным КТЖ, сход грузовых вагонов произошел 24 апреля в 05.40 на станции "Турксиб". При этом отмечается, что все вагоны находятся в собственности частных владельцев.

Жертв и пострадавших нет. Для ликвидации последствий на место были оперативно направлены восстановительные поезда со станций Тараза и Шу. Причины происшествия устанавливаются", - сказано в сообщении компании.


Напомним, некачественный ремонт платформы стал причиной железнодорожной аварии в Туркестанской области.
 
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Теги:вагоныстанцияСход
23.04.2025, 17:49 93126

Опасность схода лавин сохраняется в юго-восточных регионах Казахстана

С начала лавиноопасного периода произошло 74 самопроизвольных сходов лавин
Опасность схода лавин сохраняется в юго-восточных регионах Казахстана
Фото: gov.kz
Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Опасность схода лавин сохраняется в высокогорных зонах юго-восточных регионов Казахстана, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Особенно опасен весенний период, когда лавинная активность возрастает. Лавинная активность в этих регионах наиболее высока в апреле месяце, когда чаще всего происходят самопроизвольные сходы лавин. В особенности это касается высокогорных участков, где возможны резкие колебания температур, что может способствовать увеличению лавинной угрозы", - проинформировали в пресс-службе.


По данным МЧС, с начала лавиноопасного периода произошло 74 самопроизвольных сходов лавин.

Для минимизации рисков проведены 103 профилактических спусков лавин и установлены снегозадерживающие щиты. В целях безопасности туристам и отдыхающим даны рекомендации, а в опасных зонах выставляются блок-посты по ограничению доступа населения и автотранспорта в зону лавинного риска", - добавили в министерстве.


Напомним, в марте в Алматы был объявлен высокий уровень лавинной опасности.
 
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Теги:опасностьРКлавина
23.04.2025, 15:17 96591

Сильное землетрясение произошло в Стамбуле

Магнитуда составила 6,2
Сильное землетрясение произошло в Стамбуле
Фото: Depositphotos
Стамбул. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сильное землетрясение произошло около 12.50 по местному времени (14.50 по времени Астаны) в Стамбуле.

Подземные толчки ощущались во всем районе Мраморного моря, информирует ТАСС. Как сообщают сейсмологи, магнитуда землетрясения составила 6,2.

Землетрясение продолжалось 10-15 секунд, ощущались в разных районах города и вызвал панику в Стамбуле.

Данных о возможных жертвах и разрушениях пока не поступало.

По данным РИА Новости, после землетрясения в городе последовали афтершоки. На улицах много людей, пережидающих опасность вдали от крупных строений. Видимых повреждений зданий в районе Атакёй нет.

Напомним, в феврале 2023 года мощное землетрясение в Турции унесло жизни 43 тыс. человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Ущерб, нанесенный стихией, оценили в 105 миллиардов долларов.

 
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Теги:СтамбулЗемлетрясение
21.04.2025, 18:25 122731

Двое подростков погибли в результате аварии в ЗКО

Возбуждено уголовное дело
Двое подростков погибли в результате аварии в ЗКО
Фото: Depositphotos
Уральск. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Двое подростков погибли в результате аварии на автодороге Переметное - Белес в Западно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

Произошло столкновение автомашин Jac N56 и ВАЗ-2110. В результате аварии на месте погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. В машине находились несовершеннолетние 2008 и 2010 годов рождения", - сообщили в пресс-службе.


Подчеркивается, что по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело. Также устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Департамент полиции, выражая соболезнования семьям погибших, призывает родителей быть особенно внимательными к безопасности детей, не допускать подобных случаев на дорогах", - добавили в ДП.


Ранее детская футбольная команда попала в ДТП по пути в Астану.
 
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Теги:ЗКОДТППодросткиГибель
20.04.2025, 17:41 140036

Трое малолетних детей погибли от отравления газом в Жамбылской области

Девочки 3, 5 и 7 лет находились дома одни
Трое малолетних детей погибли от отравления газом в Жамбылской области
Тараз. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Трое малолетних детей скончались от отравления природным газом в селе Сарымолдаева Жамбылской области.

Информация о трагедии появилась в социальных сетях.

По информации Telegram-паблика HALYQSTAN, девочки 3, 5 и 7 лет находились дома одни.

Трагедия произошла вчера вечером. Утром мама девочек закрыла их и ушла по делам. Вернувшись к вечеру, почувствовала запах газа. Девочки уже были без сознания. Женщина отвезла их в больницу, но было поздно. Они умерли в реанимации, не приходя в сознание", - говорится в сообщении.


В настоящий момент выясняются обстоятельства случившегося. С родными девочек работают психологи.

Дополнено 20.04.2025, 18.15

Информацию прокомментировали в департаменте полиции Жамбылской области.

По факту гибели в результате отравления природным газом в жилом доме в Меркенском районе троих детей начато досудебное расследование. Обстоятельства происшествия выясняются, назначен ряд необходимых экспертиз, проводятся следственные действия. Уголовное дело находится на контроле руководства департамента полиции", - сообщили в ведомстве.


Дополнено 20.04.2025, 18.53

В доме использовался кустарный газовый котел с неправильно установленным дымоходом, сообщает 24.kz со ссылкой на пресс-службу QazaqGaz Aimaq.

24.kz

В доме также не было вентиляционного канала, теплоизоляции, конденсатосборника, а также договора на обслуживание и датчика загазованности", - уточнили в газовой службе.


Напомним, в декабре прошлого года двое детей погибли в результате пожара в частном доме в Акмолинской области. За месяц до этого в Астане произошел пожар в частном доме. В огне погибли четверо детей в возрасте от 2 до 13 лет.

После трагедий детский омбудсмен Динара Закиева предложила запретить оставлять детей без присмотра.
 

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