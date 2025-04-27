В Карагандинской области бойцы Нацгвардии спасли троих детей из горящего дома

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Стамбул. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сильное землетрясение произошло около 12.50 по местному времени (14.50 по времени Астаны) в Стамбуле.





Подземные толчки ощущались во всем районе Мраморного моря, информирует ТАСС . Как сообщают сейсмологи, магнитуда землетрясения составила 6,2.





Землетрясение продолжалось 10-15 секунд, ощущались в разных районах города и вызвал панику в Стамбуле.





Данных о возможных жертвах и разрушениях пока не поступало.





По данным РИА Новости , после землетрясения в городе последовали афтершоки. На улицах много людей, пережидающих опасность вдали от крупных строений. Видимых повреждений зданий в районе Атакёй нет.





Напомним, в феврале 2023 года мощное землетрясение в Турции унесло жизни 43 тыс. человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Ущерб, нанесенный стихией, оценили в 105 миллиардов долларов.



