В Карагандинской области на шахте, где находились 137 работников, произошел выброс газа и угля

Караганда. 14 января. Kazakhstan Today - В Карагандинской области на шахте произошел выброс газа и угля, один человек не смог выбраться, передает Kazakhstan Today.

Вечером 13 января на шахте имени Ленина при проведении буровых работ произошел выброс газа и угля. Бригада буровиков покинула место работы. Машинист буровой установки из забоя выйти не смог. Введен в действие план ликвидации аварий, работает аварийно-спасательная служба Карагандинского филиала ТОО "РЦШП ВАСС", - сообщили в АО "АрселорМиттал Темиртау".

Сообщается, что на момент инцидента в шахте находились 137 работников 3-й смены, 136 из которых были выведены на поверхность.

Согласно показаниям аппаратуры газовая обстановка в горных выработках шахты нормализовалась. Проводятся аварийно-спасательные работы", - сообщили в пресс-службе предприятия.

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