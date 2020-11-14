В Карагандинской области несколько машин упали в котлован

Караганда. 13 ноября. Kazakhstan Today - По вине подрядчиков, ремонтирующих дорогу в Жанааркинском районе, в котлован угодили несколько авто, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает ekaraganda.kz , в многочисленных обращениях говорилось о том, что вдоль дороги строители выкопали яму, куда за несколько дней упали несколько машин.

При этом в компании "КазАвтоЖол" заявили об отсутствии каких-либо нарушений со стороны подрядчиков.

Однако после многочисленных жалоб, сотрудники полиции провели обследование данного участка дороги.

Отделом дорожно-технической инспекции управления административной полиции департамента полиции области проведено обследование этого участка дороги. При проверке выявлено, что схема организации дорожного движения и ограждения мест производства работ не было согласовано с административной полицией, а также установленные дорожные знаки не соответствуют требованиям стандарта.

В связи с этим подрядная организация ТОО "Сапа жол" и субподрядная организация ИП "Рахимов" были привлечены к административной ответственности. Кроме того, выдано предписание об устранении выявленных недостатков", - сообщает пресс-служба ДП Карагандинской области.

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