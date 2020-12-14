В Карагандинской области при разрыве паровой трубы погиб рабочий

Караганда. 13 декабря. Kazakhstan Today - Разрыв паровой трубы на Карагандинской ГРЭС унес жизнь человека, передает Kazakhstan Today.

Пресс-служба департамента по ЧС в Карагандинской области сообщила , что разрыв паровой трубы произошел на ГРЭС-2. В результате аварии на предприятии один человек погиб и еще трое пострадали, уточнили в ДЧС.

Погибший мужчина был 1958 года рождения. Ожоги первой и второй степени получили женщина 1975 года рождения и мужчины 1971 и 1980 годов рождения, они госпитализированы.

В ДЧС дополнили информацию: на подачу тепла и электроснабжения в городе Абае Карагандинской области это не повлияло. Ведутся ремонтно-восстановительные работы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства