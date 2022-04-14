В Карагандинской области в селе Юбилейном обрушился мост

КАРАГАНДА. 13 АПРЕЛЯ - Жители села Юбилейного в Абайском районе сняли на видео последствия паводков. Из-за увеличенного сброса воды с водохранилища Жартас 11 апреля обрушился участок моста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Опасное место обнесли красными флажками. Сельчане просят акимат обратить внимание на их проблему, сообщает eKaraganda.
В акимате Абайского района заявили, что, как только уровень воды спадет, мост отремонтируют. А пока проехать можно через село Коксу. Угрозы подтопления населенного пункта нет.
В летне-осенний период 2021 года были проведены работы по санации реки Шерубай-Нура с увеличением пропускной способности русла реки. Но в связи с большим сбросом с водохранилища (20 куб. м/с) водопропускные трубы не справились", - сообщили в акимате Абайского района.
Сейчас этот участок дороги перекрыт. По периметру выставлены предупреждающие знаки, ведется круглосуточное дежурство.