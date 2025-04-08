В Казахстане из-за паводков от мира отрезаны более 20 населенных пунктов

На дорогах остаются на контроле 50 переливов и 6 размытых участков

Фото: МЧС РК

Рассказать друзьям

Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Активные противопаводковые мероприятия продолжаются по всей территории Казахстана. С начала марта откачано более 2,9 миллиона кубических метров воды, уложено более 585 тысяч мешкотар и 44 тысячи тонн инертных материалов. Также проведены работы по очищению более 838 тысяч метров водоотводных арыков, сообщает пресс-служба МЧС РК.





В противопаводковых и аварийно-спасательных мероприятиях участвуют 1405 человек, а также 330 единиц техники, 108 мотопомп и 28 плавсредств. Для обеспечения безопасности в условиях паводковой опасности задействованы сотрудники МЧС, МВД, НГ, МО, МИО и других организаций.





На автомобильных дорогах остаются на контроле 50 переливов и 6 размытых участков, а без транспортного сообщения остаются 24 населенных пункта. За период паводков эвакуировано 286 человек, из которых 51 находится в пунктах временного размещения, а 213 эвакуированных проживают у родственников, вернулись домой 22.





Министерство по чрезвычайным ситуациям продолжает оперативно реагировать на изменения паводковой ситуации, обеспечивая безопасность граждан и минимизируя возможные риски.



