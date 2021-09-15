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АЛМАТЫ. 14 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане произошло землетрясение, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 14 сентября 2021 года, в 04.19 (13 сентября 2021 года в 22.19 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 286 километрах на северо-восток от Алматы. на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения - 9,9. Магнитуда MPV - 4,2. Глубина - 15 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.





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