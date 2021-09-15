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В Казахстане произошло землетрясение

14.09.2021, 08:55 41986
В Казахстане произошло землетрясение
Фото: из открытых источников
АЛМАТЫ. 14 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане произошло землетрясение, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 14 сентября 2021 года, в 04.19 (13 сентября 2021 года в 22.19 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.
 
Эпицентр землетрясения расположен в 286 километрах на северо-восток от Алматы. на территории Казахстана.
 
Энергетический класс землетрясения - 9,9. Магнитуда MPV - 4,2. Глубина - 15 километров.
 
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

 

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