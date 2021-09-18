АЛМАТЫ. 17 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане произошло землетрясение, подземные толчки ощущались в поселке Саты силой 2-3 балла, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 17 сентября 2021 года, в 04.07, зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 133 километрах на восток от Алматы, на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения - 9,3. Магнитуда MPV - 3,9. Глубина - 15 километров.

Землетрясение ощущалось в поселке Саты силой 2-3 балла.

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