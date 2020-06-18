В Кентау произошел пожар в мебельном цехе

Туркестан. 17 июня. Kazakhstan Today - В городе Кентау Туркестанской области произошел пожар в мебельном цехе, передает Kazakhstan Today.

16 июня, в 14.40, в поселке Космезгил сельского округа Шорнак города Кентау Туркестанской области на частной территории по производству мебели произошло загорание отдельно-стоящего одноэтажного цеха с последующим переходом огня на близрасположенные 5 цехов, складированные лесоматериалы и обрезанные сосновые доски на открытой территории", - сообщили в Комитете по ЧС МВД РК.

По информации ведомства, тушение осложнялось сильным ветром и сильной жарой: по информации РГП "Казгидромет" порывы достигали 9-12 метров в секунду, температура воздуха - плюс 33 градуса.

В 21.08 пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Выезжали силы и средства ДЧС Туркестанской области, дежурной следственной оперативной группы, местных исполнительных органов в составе 138 человек и 34 единиц техники", - проинформировали в ведомстве.

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