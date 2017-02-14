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В Кызылординской области 9-летний мальчик застрелился из оружия отца14.02.2017
  • Кадр с видео телеканала КТК
Происшествия  09:16

Кызылорда. 14 февраля. Kazakhstan Today - В Кызылординской области застрелился 9-летний мальчик. Расследование происшествия находится под контролем КНБ. Предположительно, ребенок по неосторожности совершил выстрел, когда играл с автоматом отца.

Отец ребенка работает на контрактной основе в пограничной части 2019. Следствие сейчас ведут сотрудники Комитета нацбезопасности, к которому и относится воинская часть. Как выясняется, военнослужащий принес оружие домой и оставил его без присмотра, передает Kazakhstan Today.

"Сын военнослужащего войсковой части погиб от огнестрельного ранения. Назначено судебное расследование", - цитирует командира войсковой части №2019 Айдара Каженова канал КТК.
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