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В Кокшетау обрушился балкон жилого дома

13.04.2021 5617
В Кокшетау обрушился балкон жилого дома
Скрин с видео
КОКШЕТАУ. 13 АПРЕЛЯ - Инцидент произошел 13 апреля, в 14.42, по адресу: Кенесары, 25, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации ДЧС Акмолинской области, спасатели провели аварийно-спасательные работы - демонтировали ветхий парапет облицовочного кирпича на уровне балкона пятого этажа.
 
На место выезжали 14 сотрудников и три единицы техники.
 
По словам очевидцев, балкон обрушился на припаркованный автомобиль.
 
 

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