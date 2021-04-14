В Кокшетау обрушился балкон жилого дома

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КОКШЕТАУ. 13 АПРЕЛЯ - Инцидент произошел 13 апреля, в 14.42, по адресу: Кенесары, 25, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации ДЧС Акмолинской области, спасатели провели аварийно-спасательные работы - демонтировали ветхий парапет облицовочного кирпича на уровне балкона пятого этажа.
На место выезжали 14 сотрудников и три единицы техники.
По словам очевидцев, балкон обрушился на припаркованный автомобиль.
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