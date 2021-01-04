В Кокшетау скончалась девочка, пострадавшая от взрыва баллона

Кокшетау. 3 января. Kazakhstan Today - Скончалась еще одна девочка, пострадавшая от взрыва газового баллона в Кокшетау, передает Kazakhstan Today.
Как сообщает Первый канал "Евразия", пострадавшая на протяжении двух недель находилась в тяжелом состоянии. Другие дети, получившие травмы во время происшествия, выписаны.
Газовый баллон взорвался в одной из квартир многоэтажного дома в Кокшетау 20 декабря. Пострадало восемь человек, живших вместе. Среди них - шестеро детей. Они поступили в многопрофильную областную детскую больницу. Трое из них в отделение реанимации, трое - в хирургию.
27 декабря 2020 года одна из пострадавших девочек скончалась. У 16-летней Арайлым Дауренбековой было 50 процентов ожогов тела.
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