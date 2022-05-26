В Кокшетау ученица подложила самодельную бомбу в школу

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24 мая в 17.50 в управление полиции города Кокшетау поступила информация о том, что в средней школе-лицее № 2 работником техперсонала обнаружена жестяная банка с проводами. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа и приданные силы полиции", - информирует Polisia.kz.
Сообщается, что эвакуированы 20 преподавателей и 10 сотрудников технического персонала школы. Принято решение о ликвидации обнаруженного устройства на месте.
В этой связи воспроизведен взрыв на безопасном расстоянии с соблюдением необходимых мер безопасности. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что устройство изготовила одна из учениц школы", - говорится в материале.
Предварительно известно, что мотивом такого поступка стало нежелание учиться в данном учебном заведении. По данному факту проводится дальнейшая проверка. Сотрудниками ювенальной полиции решается вопрос о постановке несовершеннолетней на профилактический учет.