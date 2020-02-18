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В Костанае скончалась девочка, которую сбили на пешеходном переходе

17.02.2020, 10:41 14068
В Костанае скончалась девочка, которую сбили на пешеходном переходе
Костанай. 17 февраля. Kazakhstan Today - В Костанае скончалась 8-летняя девочка, которую сбили на пешеходном переходе, передает Kazakhstan Today.

Девочка, пострадавшая в ДТП по улице Кобланды батыра, умерла сегодня, не приходя в сознание. Мама по-прежнему в тяжёлом состоянии в реанимации городской больницы", - рассказала порталу Alau.kz пресс-секретарь управления здравоохранения Ксения Жилкибаева.


Напомним, ДТП произошло 12 февраля. Женщина вместе с 8-летним ребенком переходили дорогу на пешеходном переходе, когда их сбил "Мерседес".



 

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