В Кызылординской области нашли пропавшего в буран подростка

ТАРАЗ. 18 НОЯБРЯ - В селе Жалпактобе Жамбылской области во время урагана погиб 17-летний подросток, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Юношу, во время сильного ветра находившегося на крыше частного жилого дома, снесло на землю. Он скончался до приезда скорой помощи, сообщает телеканал "Хабар24"

Отмечается, что порывы ветра в Таразе достигали 38 метров в секунду. Всего за медицинской помощью обратился 51 человек. Из них десять были госпитализированы, в том числе трое детей. Остальных после осмотра отпустили домой.



