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В Кызылординской области нашли пропавшего в буран подростка

17.11.2021, 15:29 60508
В Кызылординской области нашли пропавшего в буран подростка
Фото: ДЧС СКО
КЫЗЫЛОРДА. 17 НОЯБРЯ - В Кызылординской области нашли пропавшего в буран подростка. Полицейские проводят профилактическую работу с родителями мальчика, устанавливают обстоятельства происшествия, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает polisia.kz, 16 ноября, около 09.10, 12-летний мальчик, житель населенного пункта Ажар аульного округа Каукей Казалинского района, для выпаса овец на осле направился в сторону пастбища Ушагаш, расположенного в 10-15 километрах на восточном склоне, и не вернулся домой. 
 

Сегодня около 11.20 участковый инспектор полиции Казалинского РОП ДП Кызылординской области Еркин Жаксылыков и помощник участкового инспектора полиции Самалбек Нысанбаев совместно с жителями села, пограничниками и сотрудниками акимата сельского округа в 210 километрах от районного центра благополучно нашли подростка в овраге. Пропавший скот тоже был найден". 

 
В настоящее время подросток передан родителям. Его здоровью ничего не угрожает. Полицейские проводят профилактическую работу с родителями подростка, устанавливают обстоятельства происшествия. 
 

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Во время урагана в Жамбылской области погиб 17-летний парень

18.11.2021, 11:55 2728
Во время урагана в Жамбылской области погиб 17-летний парень
ТАРАЗ. 18 НОЯБРЯ - В селе Жалпактобе Жамбылской области во время урагана погиб 17-летний подросток, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Юношу, во время сильного ветра находившегося на крыше частного жилого дома, снесло на землю. Он скончался до приезда скорой помощи, сообщает телеканал "Хабар24".
  
Отмечается, что порывы ветра в Таразе достигали 38 метров в секунду. Всего за медицинской помощью обратился 51 человек. Из них десять были госпитализированы, в том числе трое детей. Остальных после осмотра отпустили домой.

 

В Актюбинской области подросток прятался от матери у дедушки

17.11.2021, 20:52 72793
В Актюбинской области подросток прятался от матери у дедушки
Фото: Новости Харькова
АКТОБЕ. 17 НОЯБРЯ -15 ноября в городской отдел полиции №4 УП Актобе обратилась 40-летняя жительница Байганинского района, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Женщина пояснила, что приехала к родственникам, где проживает ее 16-летний сын, студент одного из колледжей города. После разговора на повышенных тонах по поводу успеваемости подросток ушел из дома и не вернулся, сообщает Polisia.kz
 
Незамедлительно была создана оперативно-поисковая группа, которая приступила к поиску несовершеннолетнего. На следующий день выяснилось, что подросток после ссоры с матерью уехал в Байганинский район и находился дома у дедушки.
 
17 ноября в Кызылординской области нашли пропавшего в буран подростка. Полицейские проводят профилактическую работу с родителями мальчика, устанавливают обстоятельства происшествия.
 

Землетрясение произошло в 396 километрах от Алматы

17.11.2021, 20:45 76033
ТАРАЗ. 17 НОЯБРЯ - Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 17 ноября, в 17 часов 17 минут 15 секунд, по времени Алматы зарегистрировано землетрясение, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Эпицентр землетрясения расположен в 396 километрах на юго-запад от Алматы, на территории Кыргызстана.
 
Энергетический класс землетрясения - 11,9. Магнитуда MPV - 5,2. Глубина - 5 километров. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 
Жители Тараза сообщили в соцсетях, что почувствовали поземные толчки.
 

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