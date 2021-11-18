В Кызылординской области нашли пропавшего в буран подростка

Фото: ДЧС СКО
Как сообщает polisia.kz, 16 ноября, около 09.10, 12-летний мальчик, житель населенного пункта Ажар аульного округа Каукей Казалинского района, для выпаса овец на осле направился в сторону пастбища Ушагаш, расположенного в 10-15 километрах на восточном склоне, и не вернулся домой.
Сегодня около 11.20 участковый инспектор полиции Казалинского РОП ДП Кызылординской области Еркин Жаксылыков и помощник участкового инспектора полиции Самалбек Нысанбаев совместно с жителями села, пограничниками и сотрудниками акимата сельского округа в 210 километрах от районного центра благополучно нашли подростка в овраге. Пропавший скот тоже был найден".
В настоящее время подросток передан родителям. Его здоровью ничего не угрожает. Полицейские проводят профилактическую работу с родителями подростка, устанавливают обстоятельства происшествия.