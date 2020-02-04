В Мангистауской области 3 человека погибли при столкновении автомобиля с трактором

Актау. 3 февраля. Kazakhstan Today - В Мангистауской области в результате столкновения легкового автомобиля и трактора, погибли три человека, еще один в тяжелом состоянии доставлен в больницу, передает Kazakhstan Today.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 1 февраля, на автотрассе Жанаозен - Кызылсай. Там столкнулись легковой автомобиль и трактор, пишет Tumba.kz

Вызов на пульт дежурного службы 103 поступил в 07.36. Бригаде Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи вызов был передан в 07.38. На место выехали 2 бригады. Пострадавших было четверо. 22-летний парень с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга" был доставлен в Жанаозенскую многопрофильную городскую больницу. Остальные трое парней 1996-1997 годов рождения скончались от тяжёлых травм, несовместимых с жизнью", - прокомментировали в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

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