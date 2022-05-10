В Мангистауской области двое детей утонули в яме с водой

Фото: ДЧС Костанайской области

КОСТАНАЙ. 10 МАЯ - В Костанае загорелись камыши вдоль реки Тобол, огонь перекинулся на жилые дома, передает KAZAKHSTAN TODAY.

9 мая в 17.23 на окраине города Костаная произошло загорание камышитовой растительности вдоль реки Тобол с мгновенным переходом огня. В результате порывистого ветра огонь перешел на близрасположенные жилые дома и надворные постройки частного сектора по улице Набережная (98, 99)", - сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

По данным ДЧС, тушение пожара затруднялось из-за порывистого ветра и сильного задымления, а также смежно расположенных жилых домов и надворных построек друг к другу.





Жертв и пострадавших нет, проведена эвакуация населения по улице Набережная в количестве 20 человек (из них 5 детей)", - уточнили в пресс-службе.

В тушении пожара задействовано 10 единиц техники и 60 человек личного состава ДЧС, организован подвоз воды коммунальными службами города Костаная (6 единиц техники и 6 человек).

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По информации ДЧС, площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Пожар был локализован в 20.15 и ликвидирован в 21.24. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

В результате пожара огнем уничтожено 11 жилых домов, 6 хозяйственных построек и 4 автомобиля, а также частично пострадали 2 жилых дома.