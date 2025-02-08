В Мангистауской области произошло массовое отравление воспитанников детского сада
Актау. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Кызылсай Мангистауской области произошло массовое отравление воспитанников детского сада, сообщает Lada.kz.
В службу скорой помощи из села Кызылсай города Жанаозена поступил вызов от жителей, жалующихся на боль в животе. Все были осмотрены и проверены бригадой скорой помощи. Из 37 осмотренных человек четверо госпитализированы. Остальные направлены домой на амбулаторное лечение", - проинформировали в управлении здравоохранения Мангистауской области.
Подчеркивается, что сейчас детский сад закрыт, а уполномоченные органы проводят проверку.
Напомним, 7 сентября в Мангистауской области произошло массовое отравление школьников. В первый день за медпомощью обратились 50 человек, на следующий день число пострадавших выросло до 300. Расследование отравления детей взяло на контроль правительство. По делу была создана следственная группа. Позже у работников школьной столовой выявили стафилококк.
Президент Казахстана Касым-Жомарт в ходе своего выступления на первом форуме работников сельского хозяйства затронул тему качества питания в школьных столовых страны.
По словам главы государства, профильным структурам следует основательно заняться вопросом повышения качества продуктов, используемых в школьных столовых.