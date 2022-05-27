В Мангистауской области в ДТП пострадали семь выпускников

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АКТАУ. 26 МАЯ - 25 мая на трассе в районе Сайотеса произошло ДТП, в котором пострадали семь выпускников школы. Об этом сообщила руководитель пресс-службы управления здравоохранения области Молдир Адиль, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Семь человек получили травмы различной степени тяжести, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает Lada.kz.
Двое участников аварии доставлены санитарной авиацией в областную больницу. Состояние у них тяжелое. У пятерых детей состояние средней степени тяжести. Они находятся в Мангистауской районной больнице", - прокомментировала заместитель директора Мангистауской районной больницы Орынгуль Муканова.