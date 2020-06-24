Нур-Султан. 23 июня. Kazakhstan Today - В Нур-Султане пьяная женщина сбила четырех человек, в том числе малолетнего ребенка, передает Kazakhstan Today.

ДТП произошло вчера вечером. Водитель автомобиля Mazda выехала на полосу встречного движения и допустила наезд на пешеходов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК. Женщина, 1986 года рождения, водворена в изолятор временного содержания ДП Нур-Султана.

Как сообщили в управлении общественного здравоохранения столицы, в результате ДТП пострадали четыре женщины, 1990, 2001, 1998 годов рождения, и ребенок 2018 года рождения.

Ребенок был доставлен в Многопрофильную городскую детскую больницу №2. У него закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом голени, травматический шок. Состояние оценивается как стабильно тяжелое, находится в реанимации, сегодня планируем перевести в отделение нейрохирургии", - проинформировали в управлении, отметив, что остальные пострадавшие доставлены в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии.

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