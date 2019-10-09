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В Нур-Султане спасатели предотвратили падение ребенка из окна 13-го этажа

08.10.2019, 20:00 11638
Нур-Султан. 8 октября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане спасатели предотвратили падение ребенка из окна 13-го этажа, передает Kazakhstan Today.
 

Сегодня, в 13.57, на пульт 112 от прохожих поступила информация об угрозе падения ребенка из окна по улице Кудайбердыулы, 25/1. На место вызова незамедлительно прибыли подразделения Службы пожаротушения и оперативно-спасательного отряда. По прибытии было установлено, что на уровне 13-го этажа жилого комплекса "Степной-1" в окне запертой квартиры находится ребенок", - сообщили в пресс-службе ДЧС столицы. 

 
По информации ведомства, спасатели вскрыли дверь квартиры и спасли мальчика 2013 года рождения, который находился дома один. Ребенок был передан сотрудникам департамента полиции. 
 
В операции было задействовано 2 единицы техники и 6 человек личного состава ДЧС Нур-Султана, а также и экстренные службы города. 
 
ДЧС призывает родителей ни в коем случае не оставлять малолетних детей без присмотра. 
 
Напомним, в Казахстане ежегодно фиксируются десятки случаев падения детей из окон. В Западном Казахстане ребенок погиб, выпав из окна третьего этажа. В Алматы первоклассник выпал из окна школы на втором этаже.
 

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