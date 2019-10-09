Нур-Султан. 8 октября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане спасатели предотвратили падение ребенка из окна 13-го этажа, передает Kazakhstan Today.

Сегодня, в 13.57, на пульт 112 от прохожих поступила информация об угрозе падения ребенка из окна по улице Кудайбердыулы, 25/1. На место вызова незамедлительно прибыли подразделения Службы пожаротушения и оперативно-спасательного отряда. По прибытии было установлено, что на уровне 13-го этажа жилого комплекса "Степной-1" в окне запертой квартиры находится ребенок", - сообщили в пресс-службе ДЧС столицы.

По информации ведомства, спасатели вскрыли дверь квартиры и спасли мальчика 2013 года рождения, который находился дома один. Ребенок был передан сотрудникам департамента полиции.

В операции было задействовано 2 единицы техники и 6 человек личного состава ДЧС Нур-Султана, а также и экстренные службы города.

ДЧС призывает родителей ни в коем случае не оставлять малолетних детей без присмотра.

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