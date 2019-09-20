В Западном Казахстане ребенок погиб, выпав из окна третьего этажа

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Трагедия произошла накануне в поселке Жангала Жангалинского района ЗКО. Пятилетний ребенок выпал из окна третьего этажа.
Оставшись без присмотра родителей, 5-летний ребенок выпал из окна и скончался на месте. На место происшествия выезжали 3 сотрудника и 1 единица техники бригады скорой медицинской помощи", - сообщили в ДЧС ЗКО порталу "Мой город".
Ранее сообщалось, что двое детей выпали из окна четвертого этажа в Нур-Султане. Подобные случаи произошли также в Жезказгане, Кызылорде и Павлодаре.
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