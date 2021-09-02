НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - В Нур-Султане в торговом доме "Тулпар" произошел пожар, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня, в 07.36, на пульт столичной Службы пожаротушения 101 поступило сообщение о пожаре в торговом доме "Тулпар" по улице Валиханова, 24 района Байконыр. Установлен ранг вызова №3, по прибытии пожарных расчетов установлено, что горят торговые бутики, расположенные на самом верхнем 4-м этаже 4-этажного торгового дома", - сообщили в пресс-службе ДЧС Нур-Султана.

На месте создан оперативный штаб пожаротушения, пожарные расчеты разделены на 2 боевых участка.

На данный момент на месте пожара задействовано 19 единиц техники и 71 человек личного состава столичного ДЧС.

Жертв и пострадавших нет.

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