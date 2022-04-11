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В Нур-Султане загорелся заброшенный дом

10.04.2022, 19:53 19911
НУР-СУЛТАН. 10 АПРЕЛЯ – В Нур-Султане загорелся заброшенный дом, сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

10 апреля в 17.55 пожарные подразделения столичного ДЧС выехали на поступившее сообщение о том, что горит заброшенный дом", - проинформировали в ДЧС Нур-Султана.

 
Установлено, что горит заброшенный двухэтажный нежилой коттедж, полностью охваченный огнём на предварительной площади 200 квадратных метров. Пожар локализован в 19.07.

В тушении пожара задействовано 15 человек личного состава и 3 единицы техники ДЧС города Нур-Султана. Жертв и пострадавших нет", - добавили в пресс-службе.


 

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Житель Костаная нападал на детей с ножом

11.04.2022, 17:51 1836
КОСТАНАЙ. 11 АПРЕЛЯ - Молодой мужчина с ножом в руках угрожал людям во дворе дома возле детской площадки, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам очевидцев, он нападал на детей, подростков и прохожих, сообщает "НГ".
 
В пресс-службе департамента полиции Костанайской области подтвердили, что на пульт 102 вечером 10 апреля поступило несколько сообщений о происходящем.
 
Прибывшие на место происшествия патрули задержали 19-летнего жителя города в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в медицинский вытрезвитель.
 
По данному факту принимается процессуальное решение.
 
 

В Павлодаре подросток упал с заброшенного здания

11.04.2022, 17:35 3036
ПАВЛОДАР. 11 АПРЕЛЯ - Подросток упал с десятиметровой высоты вечером 9 апреля на территории заброшенного здания по улице Промышленной, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Пострадавшего госпитализировали в отоларингологическое отделение, профиль челюстно-лицевой хирургии с диагнозом закрытая челюстно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом нижней челюсти со смещением, параорбитальная гематома справа, закрытый эпифизеолиз левой лучевой кости со смещением. Ушибы и ссадины туловища и конечностей, сообщает Павлодар-онлайн.
 
Сейчас медики оценивают состояние подростка как средней степени тяжести. Он получает необходимое лечение, планируется оперативное лечение в несколько этапов.
 
В Шымкенте в парке "Жайлаукол" парень сорвался с аттракциона "Скалодром". Пострадавшего доставили в городскую клиническую больницу № 1. При осмотре у пациента выявлена рваная рана лобной области головы. Ему провели операцию. Состояние больного тяжелое. Он находится в реанимации.
 
Напомним, 10 октября прошлого года в Караганде при прыжке на аттракционе "Тарзанка" сильно пострадала 32-летняя женщина. С тяжелыми травмами она была доставлена в больницу, где скончалась
 

Тело пропавшего в Жамбылской области солдата-срочника обнаружили в Кыргызстане

11.04.2022, 13:23 6076
Тело пропавшего в Жамбылской области солдата-срочника обнаружили в Кыргызстане
Фото: halyq-uni.kz
НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - Пропавший 2 марта 2022 года в Жамбылской области военнослужащий Улыкбек Бердишов найден мертвым на территории Кыргызской Республики, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

10 апреля 2022 года Пограничной службой КНБ в ходе поиска пропавшего 2 марта рядового Бердишова Улыкбека Айдарбекулы обнаружено его тело", - сообщает пресс-служба КНБ РК. 

 
Поиск пропавшего солдата велся на территории Жамбылской, Кызылординской и Алматинской областей, в том числе совместно с прибывшими родственниками Бердишова. 9 апреля пограничники Кыргызской Республики сообщили об обнаружении в 2 километрах от линии границы оставленных элементов военной формы.
 

10 апреля по инициативе департамента Погранслужбы Жамбылской области организована погранпредставительская встреча для осмотра места обнаружения вещей, в ходе которого обнаружено тело Бердишова У.А. Предварительный диагноз: механическая асфиксия, без признаков насильственных действий", - сообщили в пресс-службе.

 
По данному факту РОВД Панфиловского района Чуйской области Кыргызской Республики начато следствие.
 
Сегодня тело солдата доставили по месту жительства родителей, в Кызылординскую область.
 

Руководство и личный состав органов национальной безопасности выражают глубокие соболезнование родным и близким Улыкбека Бердишова. В настоящее время Пограничной службой им оказывается вся необходимая поддержка, в том числе по организации ритуальных мероприятий", - сообщили в погранслужбе.

 
Ранее сообщалось, что в Жамбылской области пропал военнослужащий. Он проходил срочную службу в пограничном отделении "Андас батыр".

 

Сорвавшийся со стены скалолазания парень находится в реанимации в Шымкенте

11.04.2022, 11:36 8521
Сорвавшийся со стены скалолазания парень находится в реанимации в Шымкенте
Фото: Depositphotos
ШЫМКЕНТ. 11 АПРЕЛЯ - В Шымкенте в парке "Жайлаукол" парень сорвался с аттракциона "Скалодром", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Это парк находится за зоопарком, где расположено колесо обозрения shimkent Altyn aye. Молодой человек двадцати лет сорвался с аттракциона "стена скалолазания", - написал адвокат Евгений Яворский на своей странице в Facebook.

 
Правозащитник отметил, что с наступлением весны люди будут посещать развлекательные парки, водоемы, и считает необходимым провести полную проверку всех технических средств. 

 

Считаю, что руководитель этого парка, в котором случилась трагедия, должен завтра быть отстранен от занимаемой должности и привлечен к уголовной ответственности… Всем уполномоченным органам и руководителям, отвечающим за досуг граждан, необходимо провести все мероприятия, направленные на самое главное - безопасность отдыхающих", - заключил он.

 
О состоянии пострадавшего рассказали в управлении здравоохранения города изданию Otyrar.kz.
 

Пострадавшего доставили в городскую клиническую больницу № 1. При осмотре у пациента выявлена рваная рана лобной области головы. Ему провели операцию. Состояние больного тяжелое. Он находится в реанимации", - сообщила Лаура Нахыпкызы, пресс-секретарь городского управления здравоохранения.


Напомним, 10 октября прошлого года в Караганде при прыжке на аттракционе "Тарзанка" сильно пострадала 32-летняя женщина. С тяжелыми травмами она была доставлена в больницу, где скончалась.
 

Ребенка сбили на пешеходном переходе в Актау

11.04.2022, 10:21 9306
Ребенка сбили на пешеходном переходе в Актау
АКТАУ. 11 АПРЕЛЯ - Ребенка сбили на пешеходном переходе в Актау, пострадавший находится в коме, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ребенок подключен к аппарату ИВЛ, сообщили в детской областной больнице, пишет Lada.kz.
 
ДТП произошло во второй половине дня 10 апреля в 17-м микрорайоне, напротив ЖК "Green Park". Установлено, что 12-летний мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Не затормозивший на "зебре" водитель Toyota Camry сбил его.
 
По данному факту ведется расследование.

 
У пострадавшего в результате наезда 12-летнего мальчика врачи диагностировали тяжелую открытую черепно-мозговую травму, вдавленный перелом височной кости с переходом на основание черепа. Также зафиксирована острая эпидуральная гематома правого полушария, ушиб и отек головного мозга тяжелой степени. Кроме этого, у него развилось массивное субарахноидальное кровоизлияние и пневмоцефалия. Он получил травматический шок, постгеморрагическую анемию тяжелой степени.
 
Его в срочном порядке прооперировали врачи. Операция длилась 1 час 20 минут. Специалистам понадобилось провести трепанацию черепа и удалить эпидуральную гематому. Мальчик находится в состоянии комы первой степени. Подключен к аппарату ИВЛ.
 

ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Алматинской области

10.04.2022, 13:46 24516
ТАЛДЫКОРГАН. 10 АПРЕЛЯ - В поселке Отенай Алматинской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, ДТП произошло утром 10 апреля на пересечении улиц Хвана и Слямова.
 

По предварительной версии, водитель Mazda Cronos, проигнорировав дорожный знак, выехал со второстепенной дороги на главную", - проинформировали в ДП Алматинской области.

 
По данным департамента, в результате аварии 47-летний водитель автобуса Isuzu и трое его пассажиров, среди них две женщины, были госпитализированы с различными травмами.
 
Разбирательством по факту занимаются сотрудники полиции.

 

В ВКО жителей села эвакуировали из-за подъема уровня воды в реке

10.04.2022, 13:40 25426
В ВКО жителей села эвакуировали из-за подъема уровня воды в реке
Фото: МЧС РК
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 10 АПРЕЛЯ - В Восточно-Казахстанской области в результате затора и подъема уровня воды в реке Убе спасатели эвакуировали жителей села Речного, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, утром 9 апреля вода поднялась и затопила 2 дома и 3 придомовых территории. Скот в количестве более 50 голов был эвакуирован спасателями в безопасное место, а 16 жителей, из них 2 детей, разместились у родственников.
 
По информации ДЧС, местными исполнительными органами и спасателями был совершен аэровизуальный мониторинг и обследование участка образования затора, по результатам принято решение по проведению взрывных работ с целью взрыхления льда. 
 
Всего было использовано 2347,5 килограмма взрывчатых веществ. Общая площадь взрывных работ составила 6067 квадратных метров. В 20.00 уровень воды поднялся, она стала поступать в дома. Всего было подтоплено 8 домов, из них 6 жилых и 2 нежилых, жители под контролем спасателей ДЧС ВКО и МИО незамедлительно покинули свои дома, проинформировали в департаменте.
 
Всего в период с 9 по 10 апреля 36 жителей, в том числе 10 детей, после эвакуации разместились у родственников. Домашний скот отогнан на безопасное место. Проведены работы по возведению защитной земляной насыпи.
 

На месте задействовано 69 сотрудников личного состава ДЧС ВКО, 2 плавсредства, 11 мотопомп и 8 единиц техники, 20 сотрудников МИО и 8 единиц техники. Для охраны общественного порядка и исключения фактов мародерства из подтопленных домов задействованы силы сотрудников полиции", - заявили в ДЧС региона.

 
На данный момент наблюдается снижение уровня воды в поселке.
 

Произведен аэровизуальный облет местности - русло чистое. Силами ДЧС ВКО организованы работы по откачке воды с подтопленных территорий, из домов вода ушла. Частично подтоплены подвалы 2 жилых домов и 3 придворовые территории. Силами МИО проводится отвод воды", - добавили в департаменте.

 

В Туркестанской области на трассе сгорел большегруз

10.04.2022, 12:15 24901
В Туркестанской области на трассе сгорел большегруз
Фото: ДП Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. 10 АПРЕЛЯ - В Туркестанской области на трассе сгорел направлявшийся из России в Таджикистан большегруз, сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как проинформировали в пресс-службе, 9 апреля примерно в 21.00 в Байдибекский районный отдел полиции поступило сообщение о том, что на 73-м километре трассы Самара - Шымкент, возле села Жиенкум, горит грузовой автотранспорт.
 
При проверке было установлено, что у грузовой автомашины марки "Вольво", следовавшей из России в Таджикистан, загорелся баллон прицепа. 
 

В результате самовозгорания большегруз полностью сгорел вместе с грузом бытовой техникой. Пострадавших нет, кроме материального ущерба. Водитель успел покинуть фуру вместе с документами. Пожар ликвидирован. Дорога расчищена, и движение открыто", - добавили в пресс-службе департамента полиции Туркестанской области.

 
Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего.

 

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