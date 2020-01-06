В одном из крупных торговых домов Уральска произошел пожар

Уральск. 5 января. Kazakhstan Today - В торговом доме "Азиза" в районе Центрального рынка Уральска произошел пожар, передает Kazakhstan Today.

Возгорание произошло 4 января, вечером, на цокольном этаже торгового дома "Азиза". Предположительно, загорелся бутик с одеждой, расположенный возле супермаркета "Лидер", сообщает портал "Мой город".

"4 января, в 21.27, в городе Уральске, в торговом доме "Азиза" по улице Курмангазы, 69, горел бутик. Пожар локализован в 22.26 сотрудниками Службы пожаротушения (32 человека личного состава и 10 единиц техники). Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания, виновные лица и материальный ущерб устанавливаются", - рассказал начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев.

По его словам, при возникновении пожара сработала автоматическая установка пожаротушения, что не позволило огню распространиться на большую площадь. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

В 22.43 пожар был ликвидирован.

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