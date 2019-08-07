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В одном из ресторанов Нур-Султана произошел пожар

06.08.2019, 15:50 7723
В одном из ресторанов Нур-Султана произошел пожар
Фото: bnews.kz
Нур-Султан. 6 августа. Kazakhstan Today - В одном из ресторанов Нур-Султана произошел пожар, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в пресс-службе городского ДЧС, сегодня в 15.09 на пульт 101 поступило сообщение о пожаре в ресторане "Мельница", по улице Туран, 31. 
 
"На место вызова незамедлительно были направлены пожарные подразделения ДЧС города Нур-Султана. По прибытии уже в 15.12 было установлено, что горит кровля пристроенного к ресторану "Мельница" помещения", - проинформировали в ДЧС. 
 
На данный момент в тушении пожара задействовано 30 человек личного состава и 6 единиц техники. Эвакуация произведена до прибытия пожарных подразделений. 
 

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