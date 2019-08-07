Фото: bnews.kz

Нур-Султан. 6 августа. Kazakhstan Today - В одном из ресторанов Нур-Султана произошел пожар, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе городского ДЧС, сегодня в 15.09 на пульт 101 поступило сообщение о пожаре в ресторане "Мельница", по улице Туран, 31.

"На место вызова незамедлительно были направлены пожарные подразделения ДЧС города Нур-Султана. По прибытии уже в 15.12 было установлено, что горит кровля пристроенного к ресторану "Мельница" помещения", - проинформировали в ДЧС.

На данный момент в тушении пожара задействовано 30 человек личного состава и 6 единиц техники. Эвакуация произведена до прибытия пожарных подразделений.

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