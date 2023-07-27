В Павлодаре без электричества остались несколько районов

Без электроснабжения находятся 5237 потребителей. Из них почти пять тысяч - физические лица

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Павлодар. 7 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за грозы и сильного ветра в Павлодаре не работают пять светофоров, упали несколько деревьев, - Из-за грозы и сильного ветра в Павлодаре не работают пять светофоров, упали несколько деревьев, сообщает "Павлодар-онлайн".





Устранением повреждений на пяти светофорах занимаются две бригады. Работы по вывозу упавших деревьев осуществляют три бригады рабочих и три единицы специализированной техники. На откачке дождевых вод по городу задействовано более 10 единиц спецтехники. Кроме того, на текущий момент без электроснабжения находятся 5237 потребителей. Из них почти пять тысяч - физические лица.





Параллельно с ликвидацией этих последствий коммунальщики занимаются откачкой дождевой воды.





Во время грозы произошло 16 аварийных отключений, два из них - на подстанциях.





В АО "Павлодарэнерго" подчеркнули, что для оперативного восстановления электроснабжения работают пять дополнительных бригад. В отделе ЖКХ отметили, что повреждения устраняют 19 человек и пять единиц техники.



