В Павлодаре двухлетний ребенок выпал из окна 8-го этажа

ПАВЛОДАР. 7 СЕНТЯБРЯ - В Павлодаре двухлетний ребенок после падения с высоты 8-го этажа находится в реанимации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации Павлодарской областной станции скорой помощи, вызов поступил в 11.17. Уже через 4 минуты бригада медиков была на месте происшествия, сообщает Pavlodarnews.kz.
Пострадавший мальчик 2020 года рождения. После оказания экстренной помощи с тяжелыми травмами доставлен в детскую областную больницу", - проинформировали в пресс-службе областной станции скорой помощи.
Как сообщили в управлении здравоохранения региона, малыш прооперирован, внутреннее кровотечение удалось остановить. Ребенок находится в отделении реанимации. По словам медиков, его состояние крайне тяжелое, критическое.
Ранее сообщалось о том, что в Талдыкоргане двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки.