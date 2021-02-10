В Павлодаре из-за аварии на водопроводе без воды остались 10 домов

Павлодар. 9 февраля. Kazakhstan Today - В Павлодаре устранена крупная авария, но произошли две новые. В результате ряд многоэтажек отключен от водоснабжения, передает Kazakhstan Today.

Мы заменили затвор на трубе диаметром 500 миллиметров. Сейчас запускается водоснабжение в дома. В течение нескольких часов оно будет полностью восстановлено", - рассказал заместитель главного инженера компании "Павлодар-водоканал" Вадим Паршуков об устранении аварии на улице Катаева.

Ночью в сетях водоснабжения города были выявлены два новых повреждения.

По информации "Павлодар-водоканала", по улице Нурмагамбетова произошла авария на водопроводе диаметром 200 миллиметров. Под отключение попали семь многоквартирных жилых домов и три административных здания. Почти одновременно "рванул" водопровод и по адресу: улица Астана, 8. В связи с этим без воды остались три многоэтажки.

Сейчас ведутся работы по устранению повреждений. Восстановить водоснабжение планируется до конца дня", - прокомментировал Паршуков.

По информации телеканала КТК , 7 февраля, на улице Катаева в Павлодаре произошла авария водопровода. Вода стала заливать проезжую часть и близлежащие дома. В результате коммунальщикам пришлось отключить от водоснабжения 18 многоэтажек и восемь других объектов. В связи с ремонтными работами временно было перекрыто движение автомобильного транспорта по улице Катаева. Причиной аварии стало повреждение затворной арматуры на центральном водопроводе диаметром 500 миллиметров.

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