В Павлодаре мужчина едва не покалечился, провалившись в яму на тротуаре

Pavlodarnew.kz

ПАВЛОДАР. 7 МАЯ - В центре Павлодара тротуарная плитка обрушилась под ногами пешехода. Власти города объяснили, что тротуар провалился из-за размытого грунта, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Тротуар обвалился на проспекте Назарбаева в Павлодаре. Вместе с брусчаткой в яму упал прохожий, который шёл на работу. По словам мужчины, в кармане у него лежали два телефона, один из них сломался пополам, пишет портал Pavlodarnews.kz.

В пресс-службе акима Павлодара прокомментировали, что тротуар на проспекте провалился из-за размытого грунта под ним.

Во время гидравлических испытаний 6 мая выявили повреждение на сетях теплоснабжения диаметром 219 миллиметров, в связи с чем подмыло грунт под тротуаром и образовался провал, - рассказали в ведомстве. "На месте провала выставлено ограждение. После установления места порыва аварийные бригады ТОО "Павлодарские тепловые сети" начнут устранение повреждения на теплосети", - сказано в сообщении ведомства.

По данным акимата, коммунальные службы разберут тротуар, чтобы проверить, насколько размыло грунт. После этого участок восстановят.





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