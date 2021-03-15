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В Павлодаре на линию электропередач упал подъемный кран

14.03.2021 12367
В Павлодаре на линию электропередач упал подъемный кран
Павлодар. 14 марта. Kazakhstan Today - Подъемный кран упал на линию электропередач в Павлодаре, передает Kazakhstan Today.
 
Инцидент произошел на перекрестке улицы Естая и переулка Больничный.
 
В ходе проведения строительных работ частной организацией гусеничный кран упал на линию электропередач, в результате чего без электроснабжения оставались около 30 частных жилых домов, уточняет региональное издание Pavlodarnews.kz.
 
Ремонтно-восстановительные работы проводило ТОО "Городское предприятие электрических сетей". Известно, что во время инцидента стрела крана упала на автомобиль Lada Priora.
 
Жертв и пострадавших нет.
 

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