В Павлодаре на линию электропередач упал подъемный кран

Павлодар. 14 марта. Kazakhstan Today - Подъемный кран упал на линию электропередач в Павлодаре, передает Kazakhstan Today.

Инцидент произошел на перекрестке улицы Естая и переулка Больничный.

В ходе проведения строительных работ частной организацией гусеничный кран упал на линию электропередач, в результате чего без электроснабжения оставались около 30 частных жилых домов, уточняет региональное издание Pavlodarnews.kz

Ремонтно-восстановительные работы проводило ТОО "Городское предприятие электрических сетей". Известно, что во время инцидента стрела крана упала на автомобиль Lada Priora.

Жертв и пострадавших нет.

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