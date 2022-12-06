В Павлодаре пожарные вынесли из огня баллоны с газом, кислородом, азотом и фреоном

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Ведется подключение внутриквартирных стояков и регистров

Экибастуз. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастузе к настоящему времени произведена подача к тепловым узлам в подвалы проблемного 71 многоэтажного дома, - В Экибастузе к настоящему времени произведена подача к тепловым узлам в подвалы проблемного 71 многоэтажного дома, сообщает пресс-служба правительства.





Как рассказал руководитель оперативного штаба - первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, на сегодня завершен ремонт на всех тепловых узлах данных домов. Теперь ведется подключение внутриквартирных стояков и регистров. Параллельно специалисты восстанавливают системы водоснабжения и канализации.





Оперативным штабом опубликован список всех пострадавших домов с перечнем проведенных ремонтных работ", - говорится в сообщении.





По информации ведомства, в Экибастузе всего 689 многоэтажных домов. В ремонтно-восстановительных работах задействован 851 человек.





Авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение.





30 ноября в Экибастузе прошло заседание оперштаба с участием членов правительства. На нем было заявлено, что владельцы ТЭЦ полностью возместят жителям города все расходы, возникшие из-за аварии, а также сделают перерасчет за услуги теплоснабжения.





Министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что аварию на ТЭЦ можно было предотвратить, оказав своевременное финансирование.





Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занималась специальная комиссия. В четверг первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии. По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов.





В четверг президент снял с должности акима Павлодарской области Абылкаира Скакова. В соцсетях экс-глава извинился перед горожанами за произошедшее ЧП.





После аварии президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству рассмотреть возвращение в госсобственность проблемных энергетических активов.



