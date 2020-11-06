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В Павлодаре пьяные школьники гуляли по Центральной набережной

05.11.2020 4915
Павлодар. 5 ноября. Kazakhstan Today - Минувшей ночью полицейские на Центральной набережной задержали компанию подростков из восьми человек, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает Pavlodarnews.kz, все задержаннын были пьяны, шумели и беспокоили горожан. 
 

Ребята признались, что решили провести свободное время, употребляя алкоголь", - рассказал первый заместитель начальника ДП Жаскайрат Каиров.

 
За ненадлежащее исполнение своих обязанностей родители подростков будут привлечены к ответственности. 
 
В этом году за появление в нетрезвом виде в общественных местах были привлечены порядка семи тысяч жителей региона, в 132 случаях за пьянство несовершеннолетних наказаны их взрослые представители.
 

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