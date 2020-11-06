В Павлодаре пьяные школьники гуляли по Центральной набережной

Павлодар. 5 ноября. Kazakhstan Today - Минувшей ночью полицейские на Центральной набережной задержали компанию подростков из восьми человек, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Pavlodarnews.kz , все задержаннын были пьяны, шумели и беспокоили горожан.

Ребята признались, что решили провести свободное время, употребляя алкоголь", - рассказал первый заместитель начальника ДП Жаскайрат Каиров.

За ненадлежащее исполнение своих обязанностей родители подростков будут привлечены к ответственности.

В этом году за появление в нетрезвом виде в общественных местах были привлечены порядка семи тысяч жителей региона, в 132 случаях за пьянство несовершеннолетних наказаны их взрослые представители.

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