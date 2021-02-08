В Павлодаре сбили женщину с ребенком

Павлодар. 7 февраля. Kazakhstan Today - В Павлодаре на одной из улиц автомобиль сбил мать с ребенком, передает Kazakhstan Today.

Подробности сообщили в областном управлении здравоохранения. Пострадавшие доставлены в больницу.

Женщина, 1984 года рождения, госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом правого плеча и голеностопного сустава. Также с места ДТП доставлена восьмилетняя девочка", - сообщили в пресс-службе.

По данным врачей, девочка получила черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и доставлена в детскую областную больницу.

Еще один ребенок пострадал в ДТП в Экибастузе, где столкнулись два автомобиля. Восьмилетний мальчик доставлен в городскую больницу. Также травмы получили женщина 1964 года рождения и 31-летний мужчина. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

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