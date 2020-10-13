В Павлодаре в торговом доме произошел крупный пожар

Павлодар. 12 октября. Kazakhstan Today - В Павлодаре в ТД "Арай" произошел крупный пожар, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в ДЧС Павлодарской области, 12 октября в 01.00 поступило сообщение о пожаре в 4-этажном кирпичном здании ТД "Арай". В здании расположены бутики и офисные помещения.

Сообщается, что произошло возгорание кровли с частичным обрушением перекрытия на общей площади 1500 квадратных метров.

Устанавливали автолестницу с южной стороны. Жертв и пострадавших нет. Протягивали 2 магистральные линии. Пожар локализован в 04.15. Ликвидирован в 04.55", - проинформировали в ДЧС.

Предварительная причина пожара: короткое замыкание в щите освещения. Ущерб устанавливается.

На месте работали: 77 человек личного состава и 16 единиц техники.

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