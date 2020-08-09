В Павлодаре водитель автомобиля LADA Largus сбил 13-летнего мальчика

Павлодар. 8 августа. Kazakhstan Today - В Павлодаре 13-летний мальчик пострадал в ДТП, передает Kazakhstan Today.

Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает Pavlodarnews.kz

ДТП произошло сегодня в Павлодаре, на улице Толстого. Автомобиль LADA Largus сбил 13-летнего мальчика.

Данный факт зарегистрирован. Проводится проверка, назначены экспертизы. Пешеход, 2007 года рождения, с травмами госпитализирован", - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

Водитель, 1963 года рождения, согласно освидетельствованию, "трезв".

Автомашина водворена на штрафную стоянку до принятия процессуального решения.

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