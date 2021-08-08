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В Павлодарской области в ДТП погиб врач

07.08.2021 21331
ПАВЛОДАР. 7 АВГУСТА - На 380-м километре трассы Омск - Майкапчагай произошло ДТП, в котором погиб 25-летний врач, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

6 августа, в 23.45, на 380-м километре трассы Омск - Майкапчагай, возле села Черноярка, 32-летний водитель автомобиля Nissan Patrol совершил лобовое столкновение с УАЗом. В результате ДТП 25-летний пассажир УАЗа от полученных травм скончался на месте", - сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

 
Как уточнили в пресс-службе управления здравоохранения, погибший был врачом Чернорецкой врачебной амбулатории. 
 
По информации Pavlodarnews.kz, он возвращался с вызова после госпитализации больного в Аксу и попал в ДТП.
 
Кроме того, 6 августа, в 23.15, возле села Шарбакты 68-летний водитель автомобиля Nissan X-Trail сбил пешехода: 31-летняя женщина выбежала на проезжую часть, чтобы остановить такси. От полученных травм женщина скончалась на месте. 
 
В обоих случаях назначена судебно-медицинская экспертиза, а машины водворены на специальную штрафную стоянку.
 
Полицейские отмечают, что с начала года на территории Павлодарской области зарегистрировано 278 ДТП, в результате которых 20 человек погибли, еще 410 получили различные травмы.

 

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