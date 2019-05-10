В Петропавловске пропавших детей нашли связанными в багажнике автомобиля

Петропавловск. 9 мая. Kazakhstan Today - В Петропавловске отец связал детей, поместил их в багажник автомобиля и отправился распивать спиртное, передает Kazakhstan Today.
На днях жительница Петропавловска попросила патрулирующих улицы военнослужащих помочь ей отыскать своих маленьких детей. Женщина работает на двух работах, а ее муж присматривает за детьми. Вернувшись вечером домой после работы, она не застала дома ни мужа, ни детей. Помогла бдительность горожан, которые подсказали, что слышали детские голоса со стороны гаражей за домом, пишет Петропавловск.news.
Мы вызвали оперативную группу и в присутствии двух понятых взломали гараж, в багажнике машины нашли связанных брата с сестрой. Детей мы освободили и ещё до трёх ночи искали потом их отца", - рассказал заместитель командира второй роты оперативного назначения воинской части 6637 Национальной гвардии МВД РК старший лейтенант Асхат Темирханов.
Оказалось, ещё ранним утром мужчина связал и спрятал детей в багажнике автомобиля, а сам ушёл распивать спиртные напитки.
Ранее в Нур-Султане семилетнего ребенка госпитализировали после избиения сожителем матери. В ходе расследования выяснилось, что ребенок подвергался побоям и издевательствам дома систематически. В Жетысае Туркестанской области мачеха "воспитывала" трех сестер с помощью ножа и плоскогубцев, загоняла под ногти иглы, кормила помоями, травила химикатами, заставляла сидеть в ледяной воде и запирала в холодильнике, ночью выгоняла на улицу.
Отметим, что, по данным представительства ЮНИСЕФ, около 75% взрослых казахстанцев поддерживают телесные наказания, чтобы контролировать поведение детей в семье, а 67% родителей применяют насильственные формы воспитания детей. В МОН ранее сообщали, что 62% казахстанских детей подверглись насилию и дискриминации.
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