В Петропавловске пропавших детей нашли связанными в багажнике автомобиля

Петропавловск. 9 мая. Kazakhstan Today - В Петропавловске отец связал детей, поместил их в багажник автомобиля и отправился распивать спиртное, передает Kazakhstan Today.

На днях жительница Петропавловска попросила патрулирующих улицы военнослужащих помочь ей отыскать своих маленьких детей. Женщина работает на двух работах, а ее муж присматривает за детьми. Вернувшись вечером домой после работы, она не застала дома ни мужа, ни детей. Помогла бдительность горожан, которые подсказали, что слышали детские голоса со стороны гаражей за домом, пишет Петропавловск.news

Мы вызвали оперативную группу и в присутствии двух понятых взломали гараж, в багажнике машины нашли связанных брата с сестрой. Детей мы освободили и ещё до трёх ночи искали потом их отца", - рассказал заместитель командира второй роты оперативного назначения воинской части 6637 Национальной гвардии МВД РК старший лейтенант Асхат Темирханов.

Оказалось, ещё ранним утром мужчина связал и спрятал детей в багажнике автомобиля, а сам ушёл распивать спиртные напитки.

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