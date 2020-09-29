В промзоне Павлодара горела свалка

Павлодар. 28 сентября. Kazakhstan Today - Вызов на пульт дежурного 101 поступил в 18.45. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что загорелся мусор на площади 150 квадратных метров, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Pavlodarnews.kz , столб дыма, поднимающийся над северной частью города, заметили многие павлодарцы.

На месте пожара работали семь сотрудников и три единицы противопожарной техники, к 19.02 огонь удалось локализовать, а в 19.43 ликвидировать.

Ущерба нет. Пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

Для профилактики повторного возгорания пожарные в данный момент занимаются проливкой и разбором сгоревшего мусора.

В минувшие выходные крупный пожар произошел на рынке "Масат" в Актау.

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