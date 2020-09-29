В промзоне Павлодара горела свалка

Павлодар. 28 сентября. Kazakhstan Today - Вызов на пульт дежурного 101 поступил в 18.45. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что загорелся мусор на площади 150 квадратных метров, передает Kazakhstan Today.
Как сообщает Pavlodarnews.kz, столб дыма, поднимающийся над северной частью города, заметили многие павлодарцы.
На месте пожара работали семь сотрудников и три единицы противопожарной техники, к 19.02 огонь удалось локализовать, а в 19.43 ликвидировать.
Ущерба нет. Пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.
Для профилактики повторного возгорания пожарные в данный момент занимаются проливкой и разбором сгоревшего мусора.
В минувшие выходные крупный пожар произошел на рынке "Масат" в Актау.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства