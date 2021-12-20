В результате аварии в Атырауской области пострадали 11 человек

АТЫРАУ. 19 ДЕКАБРЯ - В Атырауской области в результате столкновения двух автомобилей пострадали 11 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области, 18 декабря в 18.30 поступило сообщение о том, что в результате столкновения двух автомобилей, Volkswagen Sharan и Ravon - произошло задымление одного из них. ДТП произошло на трассе Доссор - Кульсары в Макатском районе, в 18 километрах от поселка Доссор.

Прибывшие на место сотрудники спецслужб выяснили, что возгорания не произошло. Сотрудники трассового медико-спасательного пункта доставили в больницу поселка Доссор 11 пострадавших.

На месте работали шестеро сотрудников и две единицы техники ДЧС Атырауской области.



