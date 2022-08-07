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В результате ДТП в Мангистауской области загорелись два автомобиля, погиб один человек

06.08.2022, 11:52 18636
В результате ДТП в Мангистауской области загорелись два автомобиля, погиб один человек
Фото: кадр из видео
АКТАУ. 6 АВГУСТА - В результате ДТП в Мангистауской области загорелись два автомобиля, погиб один человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

5 августа 2022 года на 96-м километре трассы Жетыбай - Шетпе произошло ДТП с участием двух автомашин марки УАЗ и Toyota Prado. Водитель автотранспорта УАЗ, направляясь в сторону села Шетпе, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомашиной Toyota Prado, в следствие чего произошло возгорание обоих транспортных средств", - сообщили в департаменте полиции региона.

 
В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончался водитель автотранспорта УАЗ, а также пострадали пятеро человек. Все они были доставлены в областную больницу.
 
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР отдела полиции Мангистауского района по статье 345, часть 3, УК РК.
 
Ведется расследование.

 

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В Костанайской области пропала 5-летняя девочка

07.08.2022, 17:57 2671
КОСТАНАЙ. 7 АВГУСТА - В Костанайской области в поселке Джамбул пропала 5-летняя девочка, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Ребенок был под присмотром своих старших сестер - 18 и 13 лет. Проснувшись утром, они не обнаружили дома младшей сестры", - информирует alau.kz

 
Сообщается, что личный состав Костанайского отдела полиции поднят по тревоге. К поискам подключены волонтеры. В настоящее время принимаются все необходимые меры для установления местонахождения ребенка. 
 

Пожар произошел в столичном ЖК "Арыстан"

07.08.2022, 10:12 7216
Пожар произошел в столичном ЖК "Арыстан"
Фото: instagram/nursultan_tjd
НУР-СУЛТАН. 7 АВГУСТА - В Нур-Султане 6 августа в жилом комплексе "Арыстан" на улице Толебаева произошел пожар, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ходе тушения установлено, что в складском помещении горели строительные материалы и пластиковые изделия на площади 25 квадратных метров", - проинформировали в ДЧС города Нур-Султана. 

 
Пожар локализован в 20.21 и ликвидирован в 20.32. Жертв и пострадавших нет.
 

В тушении пожара было задействовано 28 человек личного состава и 5 единиц техники", - добавили в ДЧС.


 

В Шымкенте ребенка ударило током

06.08.2022, 20:22 13806
ШЫМКЕНТ. 6 АВГУСТА - В Шымкенте ребенка ударило током, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным областного ДЧС, 9-летний ребенок играл в подвале многоэтажного дома в Енбекшинском районе, открыл электрический щит и получил удар током, сообщает Otyrar.kz.
 
Со слов матери, ребенок получил электротравму в области головы.
 
Получив удар электрического тока, он потерял сознание. Ребенку поставили диагноз - "ожог волосистой части головы, электротравма 3 степени, состояние тяжелое".
 
Ребенок находится в реанимационном отделении городской детской больницы.
 

Генерал-майора полиции нашли мертвым в Алматинском следственном изоляторе

06.08.2022, 11:24 19181
АЛМАТЫ. 6 АВГУСТА - Генерал-майора полиции Жайлаубека Халыкулы нашли мертвым в Алматинском следственном изоляторе, сообщили в Комитете уголовно-исполнительной системы МВД РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Следственно-арестованного Халыкулы Ж. примерно в 7 утра обнаружил постовой контролер. Дежурная смена учреждения незамедлительно оказала первую медицинскую помощь. Несмотря на принимаемые меры, спасти подследственного не удалось. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть в результате механической асфиксии", - сообщает Informburo.kz со ссылкой на КУИС.

 
На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, представители прокуратуры и руководство областного ДУИС. Проведена беседа с другими содержащимися лицами. Фактов противоправных действий в отношении него в результате проверки выявлено не было, пишет Zakon.kz.
 
В настоящий момент сотрудниками областного департамента назначена служебная проверка. По ее результатам будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.
 
Жайлаубек Халыкулы в разные годы возглавлял ДВД Алматинской и Акмолинской областей. В мае его задержала Антикоррупционная служба по подозрению в коррупции.
 

В Уральске на заводе произошел пожар

05.08.2022, 18:00 25581
В Уральске на заводе произошел пожар
Фото: ДЧС ЗКО
УРАЛЬСК. 5 АВГУСТА - 5 августа в 11.55 на территории ТОО "УМЗ" горела кровля цеха № 2 и световой фонарь, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Площадь пожара составила 240 кв. м. Пожар локализован в 12.29 и ликвидирован в 12.40 силами ГУ "СПиАСР" ДЧС ЗКО, сообщает пресс-служба ДЧС ЗКО.
 
На место выезжали 15 единиц техники и 56 человек личного состава. Был создан оперативный штаб тушения пожара. Жертв и пострадавших нет.
 
Причина пожара устанавливается.
 
 

В Алматы на складе по хранению продуктов произошел крупный пожар

05.08.2022, 09:19 30956
В Алматы на складе по хранению продуктов произошел крупный пожар
Фото: ДЧС Алматы
АЛМАТЫ. 5 АВГУСТА - В Алмалинском районе Алматы на складе по хранению продуктов питания произошел крупный пожар, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в департаменте по ЧС Алматы, 4 августа в 21.42 пожарные расчеты выехали на сообщение о задымлении по адресу: улица Муканова, 133. 
 

По прибытии первых подразделений в 21.45 обнаружено горение склада по хранению продуктов питания. Загорание локализовано в 23.05 и ликвидировано в 23.24", - уточнили в ДЧС. 

 
Площадь пожара составила 600 квадратных метров.
 
Отмечается, что оперативными действиями сотрудников ДЧС не допущено распространение огня на близрасположенное административное здание. 
 
Причина загорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет.
 

В Алматинской области водитель легкового авто погиб в результате столкновения с поездом

03.08.2022, 20:52 45851
КОНАЕВ. 3 АВГУСТА - 2 августа в Илийском районе на одном из железнодорожных переездов по трассе Енбек - Куйган произошло ДТП с участием грузового поезда и автомобиля Аudi 100, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
При столкновении произошло возгорание автомашины, 40-летний водитель погиб на месте происшествия. Еще трое мужчин, находившиеся в салоне машины, доставлены с различными травмами в центральную районную больницу, сообщает пресс-служба ДП Алматинской области. 
 
По факту ДТП проводится досудебное расследование, предусмотренное статьей 345, часть 3, УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).
 

В Шымкенте двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки

03.08.2022, 18:23 46856
В Шымкенте двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки
ШЫМКЕНТ. 3 АВГУСТА - Инцидент произошел в микрорайоне Туран Каратауского района, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Днем 3 августа выпавший из окна второго этажа ребенок 2020 года рождения был госпитализирован в городскую больницу, сообщает OTYRAR.
 
Медики оценивают состояние пострадавшего малыша как тяжелое. 
 
Ребенок остался без присмотра родителей. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции.
 
С начала года в Шымкенте это четвертый случай, во всех случаях дети остались без присмотра. В 2021 году за этот отчетный период произошло 7 происшествий, связанных с падением детей.
 

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