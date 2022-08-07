Фото: кадр из видео
АКТАУ. 6 АВГУСТА - В результате ДТП в Мангистауской области загорелись два автомобиля, погиб один человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
5 августа 2022 года на 96-м километре трассы Жетыбай - Шетпе произошло ДТП с участием двух автомашин марки УАЗ и Toyota Prado. Водитель автотранспорта УАЗ, направляясь в сторону села Шетпе, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомашиной Toyota Prado, в следствие чего произошло возгорание обоих транспортных средств", - сообщили в департаменте полиции региона.
В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончался водитель автотранспорта УАЗ, а также пострадали пятеро человек. Все они были доставлены в областную больницу.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР отдела полиции Мангистауского района по статье 345, часть 3, УК РК.
Ведется расследование.