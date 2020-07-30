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В результате пожара в частном доме в Акмолинской области погибли трое детей

29.07.2020, 11:10 6508
В результате пожара в частном доме в Акмолинской области погибли трое детей
Кокшетау. 29 июля. Kazakhstan Today - В результате пожара в одном из частных жилых домов в Акмолинской области погибли трое детей, передает Kazakhstan Today.
 
В среду, в 05.19, в частном жилом доме в селе Хрящевка Атбасарского района Акмолинской области произошел пожар. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. В результате пожара произошло обрушение потолочного перекрытия.
 
Как сообщили в областном ДЧС, в доме проживала многодетная семья: родители, 1979 и 1981 годов рождения, и пятеро детей – мальчики 2004, 2005, 2007, 2008 годов рождения и девочка 2012 года рождения. 
 

Расстояние до ближайшей специализированной пожарной части №4 Атбасара составляет 25 километров. До прибытия пожарных подразделений глава семьи успел спасти двоих детей 2004 и 2012 годов рождения и супругу", - проинформировали в ДЧС.

 
По данным ведомства, в результате пожара погибли трое детей.
 
Пожар был локализован в 06.40 и ликвидирован в 08.25. В тушении пожара были задействованы 12 сотрудников и 2 единицы техники ДЧС, добровольные пожарные формирования - 3 единицы техники и 3 человека. На месте работает дежурная следственно-оперативная группа районного отдела полиции. Причина пожара устанавливается.
 

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