В результате пожара в частном доме в Акмолинской области погибли трое детей

Кокшетау. 29 июля. Kazakhstan Today - В результате пожара в одном из частных жилых домов в Акмолинской области погибли трое детей, передает Kazakhstan Today.

В среду, в 05.19, в частном жилом доме в селе Хрящевка Атбасарского района Акмолинской области произошел пожар. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. В результате пожара произошло обрушение потолочного перекрытия.

Как сообщили в областном ДЧС, в доме проживала многодетная семья: родители, 1979 и 1981 годов рождения, и пятеро детей – мальчики 2004, 2005, 2007, 2008 годов рождения и девочка 2012 года рождения.

Расстояние до ближайшей специализированной пожарной части №4 Атбасара составляет 25 километров. До прибытия пожарных подразделений глава семьи успел спасти двоих детей 2004 и 2012 годов рождения и супругу", - проинформировали в ДЧС.

По данным ведомства, в результате пожара погибли трое детей.

Пожар был локализован в 06.40 и ликвидирован в 08.25. В тушении пожара были задействованы 12 сотрудников и 2 единицы техники ДЧС, добровольные пожарные формирования - 3 единицы техники и 3 человека. На месте работает дежурная следственно-оперативная группа районного отдела полиции. Причина пожара устанавливается.

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