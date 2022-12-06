В результате взрыва в одной из квартир Актау мужчине оторвало руку

Фото: instagram / ekibastuz_blog

Кратковременно остановлена подача теплоносителя к жилым домам на улице Бауржана Момышулы и Машхур Жусупа

Экибастуз. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 6 декабря, в 4.30 произошел порыв на внутриквартальной теплосети в микрорайоне № 6, - Во вторник, 6 декабря, в 4.30 произошел порыв на внутриквартальной теплосети в микрорайоне № 6, сообщает пресс-служба правительства Республики Казахстан.





Из-за прорыва теплосети кратковременно остановлена подача теплоносителя к жилым домам на улице Бауржана Момышулы, 42, 54, 46, 44, 48, 50, 52, и улице Машхура Жусупа, 59, 61, 65, 57а, 63, 63а, 63б, 67а. Для устранения повреждения направлены ремонтные бригады.





Сообщается, что ориентировочно к 14.00 повреждение будет устранено.





В ведомстве также рассказали о продолжении восстановительных работ по подаче тепла в пострадавшие дома микрорайонов 6, 5а и 5б Экибастуза.





Как сообщает руководитель штаба по ликвидации аварии - первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, по состоянию на 08.00 6 декабря остались 4 дома, по которым ведется подключение подъездов к теплу. Завершение работ по данным домам ожидается сегодня в течение дня. Предприятия, закрепленные за пострадавшими объектами, круглосуточно ведут работы по восстановлению инженерных коммуникаций.





В ведомстве напомнили, что в Экибастузе всего 689 многоэтажных домов. В ремонтно-восстановительных работах задействовано 851 человек.









Как сообщалось ранее, больше недели назад произошла авария на теплосетях в Экибастузе, в результате чего потребители остались без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию.





Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занимается специальная комиссия.





Первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии. По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов.



