24.04.2023, 08:19 28351
В Риддере спасли девочку, забравшуюся высоко на дерево
Фото: МЧС РК
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Риддер. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Риддере девочка залезла по дереву на высоту около восьми метров и не смогла спуститься. Ей на помощь пришли спасатели. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
Спасателям города Риддера позвонила мама девочки 2012 года рождения и попросила помощи. Как оказалось, ее дочь играла на улице, забралась высоко на дерево и не смогла слезть обратно. Девочка сильно испугалась, плакала. Спасатели ПЧ-14, прибыв на место, установили трехколенную лестницу, забрались по ней на высоту около 8 метров и взяв на руки ребенка, благополучно спустили на землю", - сообщили в областном ДЧС.
В ДЧС ВКО призывают родителей не оставлять детей без присмотра.
С детьми проводите разъяснительные беседы по правилам безопасного поведения. При чрезвычайной ситуации обращайтесь по номеру 112", - добавили в ведомстве.
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25.04.2023, 15:40 1411
Школьников в Атырауской области перевели на удаленку из-за вспышки кори
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Атырау. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Атырау. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Несколько классов одной из школ Атырауской области перевели на дистанционку из-за кори.
Признаки инфекции выявили у троих детей, передает портал "Мой город".
В средней школе имени Жамбыла в селе Жанаталап у одного пятиклассника и двух третьеклассников обнаружили признаки кори. Поэтому с 25 апреля по второе мая третьи и пятые классы переходят на дистанционный формат обучения. В это время в школе проведут дезинфекцию и санитарную уборку", - сообщила руководитель управления образования Гульнара Садуахасова на брифинге в РСК.
По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, всего в регионе со второго марта по 24 апреля зарегистрировали 15 случаев с подозрением на корь.
Из них лабораторным способом доказана заболеваемость шести детей. По четырем случаям обследования дали отрицательный результат. В пяти случаях проводится исследование. Кроме того, под медицинским наблюдением находятся 216 человек, состоявших в отношениях с больными", - сказал руководитель департамента Мадениет Танауов.
По эпидемиологическим показателям против кори вакцинировали семерых контактных.
Ранее сообщалось, что экстренную вакцинацию от кори проведут в Костанайской области. Меры было решено принять после выявления заболевания у двухлетнего ребенка. В департаменте санэпидконтроля предполагают, что это завозной случай. Накануне ребенок вернулся с родителями из России.
Всего в марте в республике зарегистрировано 107 лабораторно подтвержденных случаев кори.
7 апреля министр здравоохранения Ажар Гиният заявила, что эпидемии кори в Казахстане нет. По ее словам, идет повышение заболеваемости корью среди детей. При этом инфекция, как правило, завозная.
Первые случаи были завезены из Турции, Российской Федерации и Египта. В основном заболели непривитые дети, которые не имели иммунитета. Всего по стране более 100 случаев", - сообщила Гиният.
Пока, по ее словам, принимать жесткие меры и ограничения не планируется. Идет вакцинация непривитых детей и детей, которые должны прививаться по возрасту. Также идет работа по раннему выявлению и изоляции зараженных детей.
Ранее сообщалось, что в Алматы зарегистрировано более 70 случаев кори. Эпидситуация по кори также осложнилась в Астане.
Симптомы кори:
Кашель, насморк, температура, конъюнктивит и ярко-красная сыпь пятнами. Передается воздушно-капельным путем. В зоне риска дети до 4 лет и взрослые до 40 лет. Профилактика заболевания - вакцинация. Специалисты напоминают, что корь опасное и очень заразное заболевание, способное повлечь серьезные осложнения вплоть до летального исхода. Непривитые дети, по статистике, заражаются со стопроцентной вероятностью.
В последнее время родители стали чаще отказываться от прививок, и это тоже одна из причин роста заболеваемости. Корь опасна своими осложнениями. Такими как значительное снижение зрения, отит, пневмония, энцефалит, то есть воспаление головного мозга. Возможен даже летальный исход заболевания. Летальность от кори составляет 1 на 500 заболевших. Единственный эффективный способ защиты - вакцинация", - сообщают врачи.
25.04.2023, 15:05 2201
Несколько жилых домов горят в Костанайской области
Фото: telegram/Наша Газета Костанай
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Костанай. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Несколько частных домов загорелись в селе Заречном Костанайской области. В настоящее время огонь удалось локализовать.
Сообщение о пожаре на улице Ипподромной поступило на пульт "101" 25 апреля в 13.08.
Один из домов нежилой, находился еще на стадии строительства. Следом загорелся легковой автомобиль марки "Мерседес" и хозяйственные постройки. По словам очевидцев, один дом уже сгорел, огонь перекинулся на другие строения. Слышны взрывы газовых баллонов", - сообщает в Telegram "Наша газета".
Позже загорелся еще один дом. Предварительная площадь пожара 200 кв. м. Жертв и пострадавших нет. На месте работают силы и средства ДЧС в составе 11 единиц техники и 39 человек личного состава.
В настоящее время огонь удалось локализовать. Принимаются все меры по дальнейшей ликвидации пожара.
Ранее сообщалось, что в Актюбинской области в пожаре погибли два ребенка.
25.04.2023, 08:06 9481
В Уральске в мусорном баке нашли младенца Дополнено
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Уральск. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Уральске в мусорном баке нашли младенца. Ребенок был завернут в целлофановый пакет.
По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 24 апреля в 11.30 на пульт оператора "102" поступило сообщение о том, что в мусорном баке сзади дома 66 на улице Надежды обнаружен новорожденный ребенок, завернутый в целлофановый пакет, сообщает портал "Мой город".
По прибытии на место происшествия стражи порядка установили новорожденного мальчика, который был экстренно госпитализирован в городскую многопрофильную больницу.
Данный факт был зарегистрирован в КУИ УП Уральска, после чего перенесен в ЕРДР по статье 119 УК РК "Оставление в опасности".
Полицейские почти сразу же установили мать ребенка. Ей грозит наказание в виде штрафа до 100 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов, либо арест на срок до 45 суток.
Дополнено 25.04.2023, 11.30
В Павлодаре 20 апреля в подвальном помещении одного из подъездов дома по улице Бакинская во время чистки канализационной трубы обнаружен плод недоношенного младенца мужского пола, сообщает Polisia.kz.
Начато досудебное расследование по статье УК РК "Убийство матерью новорожденного ребенка". Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
24.04.2023, 21:13 16701
В Саркане школьник насмерть сбил четырехлетнего ребенка
Фото: кадр видео
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Талдыкорган. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Трагедия произошла вечером 23 апреля на одной из улиц Саркана. Под колеса Honda Odissey попал 4-летний ребенок, сообщает пресс-служба МВД РК.
Малыш скончался по дороге в районную больницу. Как выяснилось, иномаркой управлял 15-летний школьник.
Разбирательством по факту занимаются полицейские Сарканского района. Досудебное расследование с назначением необходимых экспертиз проводится по части 3 статьи 345 УК РК. Авто помещено на спецстоянку.
23.04.2023, 21:02 38946
В Алматы ликвидировали крупную аварию на водопроводе
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Завершены работы по ликвидации крупной аварии на сетях водоснабжения Турксибского района, сообщает АО "Алматы су".
Аварийными службами выполнены работы по устранению повреждений на водоводе в районе пересечения проспекта Рыскулова и улицы Герцена.
С 18.00 начался запуск воды в сеть района, ведется наполнение трубопровода и опрессовка системы.
Восстановления подачи воды потребителям в полном объеме ожидается в ближайшие часы.
Напомним, аварийными бригадами ГКП "Алматы су" выполнялись восстановительные работы на поврежденном магистральном водоводе Д=500 мм, проложенном по улице Герцена. Для ликвидации аварийной ситуации задействовали 16 единиц техники. Отмечается, что магистральный водопровод, проходящий по улице Герцена, введен в эксплуатацию в 1962 году.
23.04.2023, 18:30 41711
В Кызылординской области сгорел цех по изготовлению картона
Фото: пресс-служба ДЧС Кызылординской области
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Кызылорда. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 22 апреля в 17.10 в поселке Жалагаш Жалагашского района полностью сгорел цех "Береке" ИП "Адима" по изготовлению картона на общей площади 240 кв. м и 3 станка, сообщает пресс-служба ДЧС Кызылординской области.
Пожар локализован в 17.38 и ликвидирован в 17.47. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
На место происшествия были мобилизованы 9 сотрудников ДЧС с 3 единицами техники, 3 сотрудника районного отдела полиции с 1 единицей техники.
23.04.2023, 17:14 44921
Трое погибли: ДТП произошло в Актюбинской области
Авария произошла на автодороге Самара - Шымкент недалеко от поселка Жазык Хромтауского района
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Актобе. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 23 апреля на автодороге Самара - Шымкент недалеко от поселка Жазык Хромтауского района, сообщает пресс-служба МВД РК.
На трассе столкнулись ВАЗ-2110 и Toyota. В результате ДТП трое пассажиров автомашины ВАЗ погибли на месте происшествия, а водитель госпитализирован в районную больницу.
Начато досудебное расследование, выясняются обстоятельства ДТП.
Ранее стало известно, что в Туркестанской области в ДТП погибли три человека.
23.04.2023, 14:27 47331
В Туркестанской области в ДТП погибли три человека
Авария произошла на трассе Тортколь - Шаульдер - Туркестан - Кентау
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Туркестан. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - ДТП произошло на территории Отырарского района области. На трассе Тортколь - Шаульдер - Туркестан - Кентау столкнулись Nexia и грузовая автомашины, сообщает пресс-служба МВД РК.
В результате ДТП водитель Nexia и две его пассажирки погибли на месте. Еще одна пассажирка легкового авто с полученными травмами доставлена в районную больницу.
Данный факт зарегистрирован по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Назначены экспертизы. Выясняются все обстоятельства.
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