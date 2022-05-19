В Щучинске при пожаре на рынке погиб мужчина

АЛМАТЫ. 18 МАЯ - В Алматы на "Атакенте" произошел пожар, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в городском департаменте по ЧС, силы и средства ДЧС Алматы направлены по повышенному рангу по адресу: Бостандыкский район, Тимирязева, 42.

По прибытии первых пожарных расчетов обнаружено горение открытым пламенем павильона № 9. Угрозы распространения нет", - проинформировали в ведомстве.

По данным ДЧС, на месте развернут оперативный штаб, создано два участка тушения пожара, введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на гидранты с западной и восточной стороны.

По предварительной информации павильон пустой. Здание со слов администрации находится на реконструкции. Угрозы распространения огня нет. Жертв и пострадавших нет", - уточнили в департаменте.

На месте работает 17 единиц техники и 50 человек личного состава.





Принятыми мерами, по пожару достигнута локализация в 17.11. В 17.23 пожар ликвидирован.





Как уточнили в ДЧС, в данном павильоне располагался бассейн "Дельфин".



