В Семее мужчина выпал из окна 7-го этажа

Семей. 21 октября. Kazakhstan Today - Чтобы добраться до пострадавшего, пришлось вызвать спасателей. Мужчина лежал на козырьке торгового помещения, расположенного на 1-м этаже, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба ДЧС ВКО, сигнал о случившемся поступил около 16.00. Через 6 минут сотрудники специализированной пожарной части прибыли на место.

Они поднялись на козырек на уровне 2-го этажа, совместно с сотрудниками полиции уложили пострадавшего на специальные твердые носилки, зафиксировали его и с помощью спасательных веревок осторожно спустили вниз, где мужчину ожидали врачи скорой.

Пострадавший доставлен в отделение реанимации городской больницы с различными травмами и переломами.

По словам очевидцев, мужчина пришел в гости в нетрезвом состоянии, не удержался и выпал из окна.

Напомним , 20 октября в Павлодаре школьница погибла в результате падения с 7-го этажа.

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