В Павлодаре школьница погибла в результате падения с 7-го этажа

Фото: http://pavlodarnews.kz/

Павлодар. 20 октября. Kazakhstan Today - Трагедия произошла 6 октября в 13.06 в одной из многоэтажек по улице Чокина, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Pavlodarnews.kz со ссылкой на управление здравоохранения, после падения с седьмого этажа девочку 2008 года рождения доставили в детскую областную больницу. У пострадавшей диагностировали политравму, ушиб головного мозга тяжелой степени, множественные переломы, тупую травму живота и травматический шок. Несмотря на оказанную медпомощь, врачам не удалось ее спасти.

Как прокомментировали в пресс-службе департамента полиции, по данному факту проводится досудебное расследование по статье 105 УК РК. Подробности произошедшего в интересах следствия не сообщаются.

7 октября в Павлодаре пьяный мужчина выпал из окна четвертого этажа и остался жив.

5 октября в Кокшетау малолетний ребенок получил черепно-мозговую травму в результате падения с пятого этажа.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства