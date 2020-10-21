В Павлодаре школьница погибла в результате падения с 7-го этажа

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Как сообщает Pavlodarnews.kz со ссылкой на управление здравоохранения, после падения с седьмого этажа девочку 2008 года рождения доставили в детскую областную больницу. У пострадавшей диагностировали политравму, ушиб головного мозга тяжелой степени, множественные переломы, тупую травму живота и травматический шок. Несмотря на оказанную медпомощь, врачам не удалось ее спасти.
Как прокомментировали в пресс-службе департамента полиции, по данному факту проводится досудебное расследование по статье 105 УК РК. Подробности произошедшего в интересах следствия не сообщаются.
7 октября в Павлодаре пьяный мужчина выпал из окна четвертого этажа и остался жив.
5 октября в Кокшетау малолетний ребенок получил черепно-мозговую травму в результате падения с пятого этажа.
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