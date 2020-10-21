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В Павлодаре школьница погибла в результате падения с 7-го этажа

20.10.2020 7156
В Павлодаре школьница погибла в результате падения с 7-го этажа
Фото: http://pavlodarnews.kz/
Павлодар. 20 октября. Kazakhstan Today - Трагедия произошла 6 октября в 13.06 в одной из многоэтажек по улице Чокина, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщает Pavlodarnews.kz со ссылкой на управление здравоохранения, после падения с седьмого этажа девочку 2008 года рождения доставили в детскую областную больницу. У пострадавшей диагностировали политравму, ушиб головного мозга тяжелой степени, множественные переломы, тупую травму живота и травматический шок. Несмотря на оказанную медпомощь, врачам не удалось ее спасти.
 
Как прокомментировали в пресс-службе департамента полиции, по данному факту проводится досудебное расследование по статье 105 УК РК. Подробности произошедшего в интересах следствия не сообщаются.
 
7 октября в Павлодаре пьяный мужчина выпал из окна четвертого этажа и остался жив.
 
5 октября в Кокшетау малолетний ребенок получил черепно-мозговую травму в результате падения с пятого этажа.
 

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