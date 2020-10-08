В Павлодаре пьяный мужчина выпал из окна четвертого этажа и остался жив

Павлодар. 7 октября. Kazakhstan Today - 7 октября в Павлодаре от диспетчера департамента полиции поступило сообщение, что на улице Бекхожина, 7, из окна четвертого этажа на крышу магазина выпал мужчина, передает Kazakhstan Today.
Как сообщает Pavlodarnews.kz, прибыв на место, спасатели поднялись на крышу, уложили пострадавшего на носилки и через балкон квартиры второго этажа вынесли на улицу.
Известно, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.
Пострадавший передан врачам скорой помощи. По просьбе сотрудников полиции слесарным инструментом вскрыли дверь квартиры, из окна которой выпал пострадавшей", - сообщили в областном ДЧС.
На место ЧП выезжали четыре сотрудника оперативно-спасательного отряда.
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