В Павлодаре пьяный мужчина выпал из окна четвертого этажа и остался жив

Павлодар. 7 октября. Kazakhstan Today - 7 октября в Павлодаре от диспетчера департамента полиции поступило сообщение, что на улице Бекхожина, 7, из окна четвертого этажа на крышу магазина выпал мужчина, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Pavlodarnews.kz , прибыв на место, спасатели поднялись на крышу, уложили пострадавшего на носилки и через балкон квартиры второго этажа вынесли на улицу.

Известно, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавший передан врачам скорой помощи. По просьбе сотрудников полиции слесарным инструментом вскрыли дверь квартиры, из окна которой выпал пострадавшей", - сообщили в областном ДЧС.

На место ЧП выезжали четыре сотрудника оперативно-спасательного отряда.

5 октября в Кокшетау малолетний ребенок получил черепно-мозговую травму в результате падения с пятого этажа жилого дома.

28 сентября подозреваемый в коррупции мужчина разбился насмерть, выпрыгнув из окна здания департамента экономических расследований Алматы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства