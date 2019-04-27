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В Северном Казахстане горели склады строительных материалов

26.04.2019, 10:41 8992
В Северном Казахстане горели склады строительных материалов
Петропавловск. 26 апреля. Kazakhstan Today - В городе Булаево района М. Жумабаева Северо-Казахстанской области горели склады строительных материалов, передает Kazakhstan Today.
 
"25 апреля, в 22.47, на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в магазине "Близнецы", пристроенного к складу строительных материалов в городе Булаево района М. Жумабаева Северо-Казахстанской области. Пожар произошел в магазине на площади 70 квадратных метров, с последующим распространением огня на склад строительных материалов на площади 430 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе Комитета по ЧС. 
 
Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров. В ходе тушения пожара произошло 4 взрыва кислородных баллонов. Силами пожарных подразделений пожар локализован в 01.24 и ликвидирован в 02.22. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. 
 
В тушении пожара были задействованы 20 человек личного состава и 5 единиц пожарной техники ДЧС СКО.
 

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